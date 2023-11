Brad Pitt : voici cinq films où il est tout simplement parfait

Sex-symbol incontestable, Brad Pitt aurait pu miser uniquement sur sa beauté et son charisme pour voguer sur un long fleuve tranquille hollywoodien en se contentant de répéter les expériences de Légendes d’automne ou Rencontre avec Joe Black. Au lieu de cela, l’acteur oscarisé a osé. Dans cinq films, il a presque touché la perfection.

Brad Pitt : la revanche d’un blon

Les projecteurs d’Hollywood sont braqués sur lui depuis tant d’années qu’on oublie parfois que l’ancien mari de Jennifer Aniston et Angelina Jolie n’est pas celui qui fait tout pour se hisser au sommet du box-office. Les projets auxquels il consacre temps et énergies ne sont pas ceux qu’auraient acceptés les acteurs qui cherchent les valeurs sûres et qui se tiennent loin des rôles qui les sortent de leur zone de confort. Avec ce documentaire d’un peu moins d’une heure, on constate que le principal intéressé a fait les choses à sa manière.

Guerre Mondiale Z

(V.O. World War Z)

Tant qu’à devoir combattre les zombies et se voir imposer la lourde responsabilité de sauver la race humaine, aussi bien avoir le cran et la prestance de Brad Pitt. Son personnage est très loin de penser à séduire une foule, à plaire aux gens autour de lui. Ancien agent des Nations unies, il finit par embrasser une mission avec des agissements qui n’ont absolument rien à envier aux vedettes de films d’action. Avec ce père de famille se dressant devant l’ennemi, les survivants sont entre bonnes mains.

Il était une fois à Hollywood

(V.O. Once Upon a Time in Hollywood)

Quand les cœurs ont commencé à fondre pour le jeune Brad Pitt, personne ne se doutait qu’il serait un jour dirigé par Quentin Tarantino. C’est pourtant ce qu’il a fait efficacement dans la mi-quarantaine avec Le commando des bâtards puis, 10 ans plus tard, pour Il était une fois à Hollywood. Le temps de cette comédie noire, Brad Pitt joue la doublure de Leonardo Dicaprio, un gars sur la pente descendante dans la grande ville du cinéma. Pas le rôle le plus glamour, mais une occasion rêvée dont il s’est servi pour mettre la main sur une statuette dorée.

Train à grande vitesse

(V.O. Bullet Train)

L’année précédant ses 60 ans, Brad Pitt a tenu à rappeler à tout le monde que l’âge n’est pas un frein quand il faut fouler un plateau où ça brasse. À l’instar de Tom Cruise et Liam Neeson, il a choisi de s’investir à fond dans un film durant lequel les péripéties se succèdent. En prêtant ses traits à un assassin confronté à des personnages dont il lui faut se méfier, il prouve une fois de plus qu’il a le sens du punch, que la comédie lui va bien.

Le conseiller

(V.O. The Counselor)

Sans être un impressionnant acteur caméléon, l’Américain ne crache pas sur des personnages qu’on ne lui confierait pas naturellement. Dans ce suspense, aux côtés d’autres célébrités comme Javier Bardem et Penélope Cruz, il tire plus que son épingle du jeu en cowboy qui n’a rien de particulièrement reluisant. Au cœur d’une histoire de drogue écrite par l’acclamé auteur Cormac McCarthy, il est poussé vers une mort horrible qui ne lui laisse aucune chance. À Hollywood, ce ne sont pas les fins heureuses qui manquent et pourtant, Brad Pitt a préféré un sombre destin...

