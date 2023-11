Cinq gestes simples et concrets pour sauver la planète

Comment puis-je faire la différence pour sauver la planète? De plus en plus de Québécois se posent cette fameuse question à laquelle tente de répondre le livre Vivre avec une seule planète des journalistes Camille Dauphinais-Pelletier et Elizabeth Ménard. Par où commencer? Voici 5 gestes simples tirés de cet ouvrage qui en comprend des dizaines afin de faire votre part.

Limiter le gaspillage alimentaire

Un geste qui peut réduire significativement notre empreinte écologique, c’est de porter une attention particulière à la quantité d’aliments qu’on achète et qu’on consomme pour éviter d’en jeter. En achetant moins d’aliments d’un coup, en allant plus souvent à l’épicerie ou en optant pour des conserves, on peut réduire la quantité de nourriture qu’on jette.

En 2019, à l’échelle planétaire, 17% de la nourriture qui s’est rendue jusqu’aux consommateurs a été mise aux poubelles [...] En moyenne, les familles québécoises gaspillent environ 140 kg de nourriture annuellement.

Prendre le transport en commun

Miser sur le métro, le vélo ou la marche plutôt que sur la voiture lorsqu'on doit se déplacer a une immense répercussion sur notre impact environnemental.

Chaque fois qu’on évite d’utiliser sa voiture, c’est un grand pas [...] Pour les gens en régions rurales, faire moins d’aller-retour ou de limiter la fréquence à laquelle on utilise sa voiture est une façon de faire une différence.

Joël Lemay / Agence QMI

S’habiller de façon écoresponsable

Fait parlant: de 2000 à 2014, le nombre de vêtements achetés par une personne a augmenté de 60% dans le monde. Aussi, ces morceaux passent la moitié moins de temps dans nos garde-robes qu’il y a 15 ans avant de terminer au dépotoir ou encore dans les friperies.

Chantal Poirier / JdeM

L’achat sur les plateformes comme Bon Magasinage, Vinted ou encore sur Marketplace est ainsi une bonne façon d'être plus écologique. Lorsqu'on a besoin d'un nouveau morceau de vêtement, l'idéal est de faire un tour à la friperie du coin avant de s'en procurer un neuf.

Acheter seulement au besoin

Dans le livre, on suggère de se demander si on peut se passer d’un objet, sinon de voir si c’est possible de l’emprunter. C'est une façon de créer des liens avec notre entourage [...] ça réduit la quantité d’articles qu’on accumule chez soi.

Photo Fotolia

Pour les items de tous les jours, on peut s’inscrire sur des applications de partage, comme Partage Club ou encore les groupes Facebook de son quartier où on peut publier ce dont on a besoin. En ce qui concerne les livres, faire un emprunt à la bibliothèque s’avère économique ainsi qu’écologique.

Louer plus petit et chauffer moins

Moins de superficie de logement équivaut également à moins de chauffage. Choisir un appartement plus petit permet de moins accumuler et donc, de moins consommer. Ça permet aussi de payer moins cher d’électricité en hiver. Si on possède un grand logement, de baisser la température dans les pièces les moins utilisées est recommandé, on opte pour des vêtements chauds, des pantoufles ou des bas chauds avant de monter le thermostat.

FOTOLIA

On peut aussi ajuster la température à 12 degrés lorsqu’on quitte son logement pour une longue période.

Pour plus de gestes

Vivre avec une seule planète

Camille Dauphinais-Pelletier et Élizabeth Ménard

Éditions du 24h

Disponible en librairie et sur 24heures.ca