Deux citoyens canadiens auraient été en mesure de quitter Gaza pour l’Égypte

Deux citoyens canadiens auraient été en mesure de quitter la bande de Gaza vers l’Égypte par le poste frontalier de Rafah.

Dans sa dernière mise à jour concernant la situation des citoyens canadiens se trouvant au Proche-Orient en plein conflit Israël-Hamas, Affaires mondiales Canada dit être «au courant d’informations» selon laquelle deux Canadiens auraient pu fuir «grâce à une tierce partie».

«Pour des raisons de confidentialité, Affaires mondiales Canada n'est pas en mesure de partager davantage d'informations», ajoute cependant l’organe gouvernemental.

Quelque 453 Canadiens se sont inscrits auprès du gouvernement pour signaler leur présence en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Affaires mondiales Canada affirme que plus de 400 citoyens canadiens et leur famille pourront quitter Gaza par le poste frontalier de Rafah dans les prochains jours et indique qu’une équipe d’employés consulaires «sont prêts à se rendre rapidement à la frontière une fois que nous aurons reçu l'autorisation finale des autorités locales de le faire».