RENAUD, Yolande

(née De Notaris)



À Montréal, le 23 octobre 2023, est décédée Mme Yolande De Notaris à l’âge de 99 ans, épouse de feu Germain Renaud.Elle laisse dans le deuil, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au :1297, CHEMIN DE LA FORETOUTREMONT (QUÉBEC) H2V 2P9Tél. : 514-279-6540www.cimetieremontroyal.comle samedi 18 novembre 2023 de 13h à 16h. Le service religieux aura lieu à la chapelle du complexe à 16h le même jour.