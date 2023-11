METI, Antonio "Tony"



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès d'Antonio "Tony" Meti, le 25 octobre 2023 à Toronto.Il laisse dans le deuil son épouse, Della (Di Girolamo) ainsi que ses chers enfants Gloria (Peter Guerra) et Nicholas (Sarah Orlando). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants adorés : Amber, Antony, Olivia et Maia.Tony fut un fils bien-aimé ainsi qu'un frère bienveillant pour Nicola (Linda), Letizia (Lelilo), Lucy (Nino) et Terry (Tony). Ses nombreux neveux et nièces en garderont également un souvenir précieux.Homme d'affaires chevronné, philanthrope passionné, fidèle ami, mentor et conseiller de tous, son absence laissera un immense vide au sein de notre famille et de la communauté.La famille recevra des condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie Urgel Bourgie / Athos au 1255 avenue Beaumont, Ville Mont-Royal, Qc, H3P 3J1, le mercredi 8 novembre de 14h à 17h et de 18h à 21h.Une messe sera célébrée à l'église Notre-Dame-de-la-Défense au 6800 avenue Henri-Julien, Montréal, H2S 2V4 le jeudi 9 novembre à 11h. La sépulture aura lieu au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges au 4601 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, H3V 1E7, Mausolée Eulalie Durocher.Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui lui ont prodigué des soins exceptionnels ces dernières années : Dr Mutrie, Dr Pelletier, l'Institut de Cardiologie de Montréal, Dr Metrakos, le Centre du cancer des Cèdres, Dr Asselah, Daniel Abikhzer, Daphne Lamoussenery, Dr McGilvray et l'équipe de l'unité de soins intensifs du University Health Network de Toronto.En raison de ses activités caritatives récentes à titre de président de la Fondation Miriam, des dons In memoriam à cet organisme seraient grandement appréciés.