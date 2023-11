La carrière de Michel Laperrière en cinq photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

D’un défi à l’autre

Photo d'archives

En 1999, Michel Laperrière, alors qu’il jouait dans Histoires de filles et Le Retour, à TVA. Se disant très choyé par la vie, il rêvait désormais d’un nouveau défi professionnel et... du grand amour. Son vœu se réalisera l’année suivante avec Chantal Lamarre, la mère de ses enfants, avec qui il est toujours en couple après 23 ans.

Grosse année

Photo d'archives

En 2002, aux côtés de Sylvie-Catherine Beaudoin, Michel interprétait le rôle de Bruno, son mari, dans Le Retour à TVA. Cette année-là, on pouvait le voir dans quatre séries télé, dont Grande Ourse à Radio-Canada et Une Grenade avec ça ? à Vrak, et il remportait un Gémeaux pour le rôle de Dallaire dans La vie, la vie.

Passionné de théâtre

Photo d'archives

En 2004, il y aura bientôt 20 ans, Michel Laperrière hypothéquait sa maison pour devenir co-propriétaire du Théâtre des Cascades. Il y présentait cette année-là la comédie Les Gaffeurs, qui raconte les aventures rocambolesques d’un duo d’humoristes, pièce dans laquelle il jouait notamment aux côtés de Jean Petitclerc.

Prolifique

Photo d'archives

À l’été 2004, le comédien se prêtait au jeu du Journal en suggérant des livres à nos lecteurs. Depuis sa diplomation de l’École nationale de théâtre, en 1984, il avait déjà joué dans près de 25 séries télé. Il a aujourd’hui près de 50 séries télé à son actif, autant de pièces de théâtre et une vingtaine de films.

Autant le drame que l’humour

Photo d'archives

Dans la peau du propriétaire du Snackbar chez Ben, un style qu’on lui connaît moins. Cette pièce adaptée pour le Québec par Chantal Lamarre en 2008 était présentée au Théâtre des Cascades. L’acteur partageait la scène avec Pierrette Robitaille et Tammy Verge. Au fil de sa carrière, il a joué tout un éventail de rôles.