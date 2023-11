Le malaise indépendantiste de Québec solidaire

Voici une évidence: Québec solidaire stagne dans les eaux du 15% depuis 2018.

Voici le constat de lucidité: Gabriel Nadeau-Dubois reconnaissait que les résultats de l’élection n’ont pas été à la hauteur des attentes.

Voici l’accablement: GND nous dit qu’il réfléchira à son avenir, après 2026.

Pour QS, ce serait catastrophique. GND, comme M. Legault, cimente son parti.

Il le professionnalise, du moins. Sa notoriété et sa popularité – près de 45% des Québécois ont une bonne opinion de lui – témoignent qu’il est le meilleur actif pour son parti.

Peut-être que GND n’a pas réussi à faire croître son parti, mais on peut aussi inverser l’argument: il a solidifié ses appuis, alors que la CAQ ravageait tout.

Sans lui, QS pourrait facilement se déchirer à travers les différents courants qui traversent le parti.

GND n’est pas sans reproche, cela dit.

Sur la forme: il continue de s’embourber dans l’«anti-Legault». En attaquant férocement à tout coup le PM et sur tous les sujets, il en vient à rejeter les positions populaires de la CAQ, et pave la voie à une insatisfaction envers le gouvernement Legault. Insatisfaction qui profite aujourd’hui à PSPP.

Sur le fond: Nadeau-Dubois semble parfois éviter de se questionner sur les raisons de fond de la stagnation de son parti.

Indépendance

Oublions la taxe orange quelques minutes, qui a certainement eu un effet, mais qui n’est pas l’unique raison du spleen solidaire.

Il y a un autre éléphant dans la pièce, qui se nomme «indépendance».

Les solidaires sont souvent accusés d’être indépendantistes à temps partiel. Un «indépendantisme d’entracte» entre deux propositions de gauche, en somme.

J’ai voulu creuser davantage cette question.

Et pour un parti souverainiste, un examen de conscience se pose.

Selon le dernier sondage Léger, seulement 35% des électeurs solidaires se déclarent indépendantistes.

Il y a là un désaccord de fond entre les députés solidaires et leur base, là-dessus, qu’ils ne pourront pas toujours éviter.

Une autre question, encore plus révélatrice: est-ce que le parti devrait davantage faire la promotion de l’indépendance? Sur ce coup, c’est assez clair: seulement 14% des électeurs solidaires souhaitent qu’il fasse davantage la promotion de l’indépendance, tandis que 41% souhaitent que QS en parle moins.

La question de l’indépendance rime aussi inévitablement avec le nationalisme.

Sur chacun des enjeux qui incarnent le nationalisme – langue, immigration, laïcité, protection du Québec dans le Canada –, les positions solidaires sont à l’opposé d’une majorité de Québécois.

Ça devient de plus en plus difficile à tenir pour les solidaires.

Prochaine porte-parole

Avec le clivage région/ville, la course pour la succession de Manon Massé incarne assez bien la ligne de fracture indépendantiste. On peut déjà évacuer la notoriété des candidates: aucune n’est réellement connue et se démarque des autres.

Christine Labrie incarne une sorte de Manon Massé 2.0, une conscience sociale que le parti possède déjà.

Émilise Lessard-Therrien veut développer une gauche des régions.

Ruba Ghazal veut être la porteuse d’une ligne plus nationaliste et plus souverainiste. Quelque chose comme une «gauche nationale».

Je regarde ce sondage, et les résultats ne sont guère encourageants pour elle et tous les indépendantistes solidaires.