Le médaillé olympique Maxence Parrot vend à Bromont

Le planchiste et multimédaillé olympique québécois Maxence Parrot vient de vendre sa résidence de Bromont, dans les Cantons-de-l’Est, pour 1,2M$.

Acquise il y a à peine 18 mois, la maison à aire ouverte de deux étages, construite en 2019, compte un total de quatre chambres, un spa et un garage. Elle offre une superficie habitable de 318 m2 et repose sur un terrain trois fois plus vaste de 993 m2.

Équipe Shanie Bergeron, Remax

La Fiducie Maxence Parrot, dont l’athlète est l’un des fiduciaires, avait acheté le 119 rue de Verchères en février 2022. Le montant de la transaction s’était alors élevé à 875 000$.

Photo d'archives, Agence QMI

Au printemps, la résidence de Max Parrot avait été mise en vente et affichée pour la somme de 1 475 000$. Finalement, elle a trouvé preneur il y a deux semaines pour 1 220 000$, soit 17% sous le prix espéré quatre mois plus tôt, mais tout de même 39% de plus que le prix payé (875 000$), l’an dernier.

Au dernier rôle triennal d’évaluation, cette propriété s’était vue attribuer une valeur de 995 900$. Il s’agit d’une hausse de 56,3% par rapport à son évaluation précédente, établie à 637 300$.

Un droit de mutation de 27 443$, payable à la Ville de Bromont, s’ajoute au prix d’acquisition pour les acheteurs.

Avec la contribution de Philippe Langlois.

