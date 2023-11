Le Rouge et Or a eu chaud et l’emporte en 2e prolongation par la marque de 34-27 face aux Stingers

Dans une des rencontres les plus enlevantes disputées au PEPS dans l’histoire du programme, le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé cet après-midi devant 9512 partisans des Stingers par la marque de 34-27 en deuxième prolongation devant une foule.

Édouard Arsenault a réussi le touché victorieux en prolongation. Concordia repris le ballon à la ligne de 35 du Rouge et Or, mais n’a pas été en mesure de créer l’égalité. Sur un 3e essai et deux verges à la ligne de 11, Olivier Roy a échappé la remise pour confirmer la victoire.

Interception cruciale

Avec les Stingers en milieu de terrain à mi chemin au 4e quart, Maxym Lavallée a réussi un jeu déterminant en interceptant une offrande d’Olivier Roy. Son retour de 43 verges a pavé la voie au majeur d’Édouard Arsenault sur une réception de 22 verges pour porter le score 24-10.

Concordia a immédiatement répliqué avec un touché d’Olivier Roy sur une course de huit verges pour réduire l’écart à sept points.

Sur un 3e essai et 4 verges à franchir, Ezechiel Tieide a capté une passe de 34 verges de Roy pour ramener les deux équipes à la case départ et forcer la prolongation.

Troisième quart

Le Rouge et Or a profité d’un cadeau des Stingers au 3e quart. Sur un 2e essai et un , Concordia a fait appel au quart-arrière réserviste Adrian Guay spécialiste des courts gains, mais il n’a pas été en mesure de saisir la remise du centre.

Le vétéran demi défensif Maxym Lavallée a récupéré le ballon et galopé sur 49 verges pour le touché.

Malgré un retard de 14 points, les Stingers n’ont pas baissé les bras. Sur une feinte de dégagement, le receveur Ezechiel Tielde a lancé une passe à Anthony Paul-Hus qui a brisé un plaqué pour obtenir un premier essai.

Quelques jeux plus tard, Tielde captait une passe de 20 verges d’Olivier Roy pour réduire l’écart à 17-10.

Le Rouge et Or a aussi perdu les services du demi de coin étoile Jordan Lessard qui s’est blessé à un bras après avoir rabattu une passe.

Première demie

On a eu droit à une bataille défensive en première demie. Comptant sur le retour de quatre joueurs de ligne défensive, le Rouge et Or a obtenu quatre sacs au cours des 30 premières minutes, deux pour Carles-Lee Alarie Tardif et deux pour William Quenneville.

La défensive lavalloise a forcé les Stingers à concéder un touché de sûreté dès leur première série offensive.

Après une réception de 18 verges au 1er quart, Kevin Mital a été solidement plaqué par le demi défensif Mohamed Cisse. Sous lafource de l’impact, le demi inséré a perdu son casque et il est demeuré au sol. On ne l’a pas revu en première demie

Interception de Justin Cloutier

Après une interception de Justin Cloutier qui a placé le Rouge et Or à la ligne de 27 verges des Stingers, Arnaud Desjardins a réussi le premier touché du match à la faveur d’une faufilade d’une verge. Une passe voilée de 26 verges à Alex Duff a pavé la voie au premier majeur du match.

Deux jeux truqués

Évoluant contre le vent, le botteur Vincent Blanchard a réussi un jeu truqué sur une course de 14 verges, mais l’offensive n’a pas été en mesure de capitaliser.

Dans la dernière minute de la première demie, les Stingers ont répliqué avec un jeu truqué. Sur un dégagement, la remise a été effectuée au receveur Ezechiel qui a complété une passe de 36 verges au demi défensif Mendel Joseph.

Le jeu truqué des Stingers leur a permis d’ouvrir la marque à la faveur d’un placement de 28 verges d’Eric Maximuik avec 27 secondes à écouler à la demie.