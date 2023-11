Les Beatles seront célébrés par un orchestre symphonique québécois

Le 8 septembre 1964, les Beatles donnaient leurs deux seuls concerts en carrière à Montréal. Pour marquer le 60e anniversaire de ce passage historique, une tournée symphonique sera présentée dans quelques villes du Québec en septembre 2024.

Présentant des spectacles hommages aux Beatles depuis déjà 22 ans, le Classical Mystery Tour bénéficiera d’une bonification symphonique pour cette nouvelle tournée. Ils seront accompagnés des 32 musiciens de l’Orchestre FILMharmonique.

Courtoisie Terry Barnhill

Comme son nom l’indique, cet orchestre est «le premier orchestre de musique de film au Canada». Depuis sa création en 2015, il a présenté des ciné-concerts sur notamment Harry Potter, Star Wars et Titanic.

«C’est la première fois qu’on fait un concert entièrement dédié à un très grand nom comme les Beatles», dit le jeune chef de l’Orchestre FILMharmonique, Francis Choinière.

Écoutez le segment culturel avec Anaïs Guertin-Lacroix via QUB radio :

Les grands succès

Même s’il n’a que 26 ans, le chef d’orchestre a grandi en écoutant les Beatles à la maison. «C’est mon père qui me les a introduits quand j’étais jeune. Ça fait partie du répertoire maintenant.»

L’idée d’un spectacle symphonique sur le Fab Four est arrivée il y a environ six mois. Pour ce spectacle, l’orchestre et le Classical Mystery Tour interpréteront près de 30 chansons. On pourra notamment y entendre Here Comes The Sun, Let It Be, Hey Jude, Something et Twist and Shout.

«On a commencé par choisir les plus grands succès, mais on a voulu toucher un peu à tout et ne pas faire juste un album», dit Francis Choinière.

Le spectacle symphonique partira l’an prochain pour une mini-tournée de cinq villes québécoises et une ville ontarienne. Le chef d’orchestre mentionne vouloir ajouter d’autres régions au calendrier, si la réponse du public est positive.

►Le spectacle The Beatles – Hommage symphonique aura lieu à Toronto (5 septembre), Montréal (7 septembre), Victoriaville (8 septembre), Saint-Jérôme (15 septembre), Rimouski (21 septembre) et Québec (22 septembre). Pour les infos: linktr.ee/gfnbeatles.