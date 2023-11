Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale – Les femmes du gouvernement Legault remportent la palme

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Andrée Laforest, CAQ

Elle a débarrassé son gouvernement d’une des patates chaudes des derniers mois, avec les maires en colère. Le pacte fiscal est maintenant réglé. Les villes pourront taxer les terrains/appartements vacants pour faire bouger l’offre de logements. La croissance du point de TVQ qui leur est versée est également protégée.

Christine Fréchette, CAQ

Elle a résisté aux pressions du patronat qui veut une plus grande augmentation du nombre d’immigrants. Puis, d’un autre côté, on admettra en continu davantage d’étudiants diplômés francophones, déjà intégrés au Québec. Une très bonne idée. Elle se montre à la hauteur du mandat délicat qui lui a été confié.

Sonia LeBel, CAQ

Sa nouvelle offre n’est pas «insultante», quoi qu’en disent les chefs syndicaux. Elle a raison d’insister: il faut offrir davantage aux infirmières qui accepteront de travailler les soirs et les fins de semaine. Elle a apporté des ajustements en tenant compte des limites d’argent public. La partie n’est pas terminée, toutefois...

Mathieu Lacombe, CAQ

Ex-journaliste, le ministre de la Culture est sorti rapidement après l’annonce de graves compressions à TVA. Il admet qu’il faut revoir complètement le financement de la production d’émissions. Mais les mauvaises nouvelles s’accumulent et les actions concrètes tardent. Pour le bien de la culture québécoise, il faudra bouger.

EN VRAC

Pascal cite... Shania Twain

En répondant à une question d’un média anglophone sur le plan pluriannuel en immigration de la ministre Christine Fréchette, le péquiste Pascal Bérubé a fait la moue et souligné des lacunes, avant de reprendre le titre d’un grand succès de la reine country pop: «Comme Shania Twain disait... that don’t impress me much.»

Filme-moi!

Le PM s’est inquiété mardi des vidéos de GND sur Instagram. «Il essaie de faire une question, là, il se filme, il met ça sur Instagram puis il ne met pas notre réponse. Il dit que le salaire moyen, c'est 44 000 $. Est-ce qu'il pourrait dire, là, qu'il me filme, là, le salaire moyen, c'est 61 000 $?»