L’exil volontaire de Tatiana Zinga Botao

Née en République démocratique du Congo, ayant grandi en Belgique et installée au Québec depuis 2011, Tatiana Zinga Botao raconte son histoire et celle d’une célèbre reine africaine dans son spectacle solo Nzinga, qui sera présenté au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en novembre.

Son parcours vers le théâtre est une question de hasard. À Montréal dans le cadre d’un stage en journalisme pour sa maîtrise, elle rencontre une Québécoise qui désire passer ses auditions au Conservatoire d’art dramatique. Tatiana Zinga Botao lui donne la réplique pour cette épreuve, mais c’est finalement elle qui est acceptée !

« Je voulais seulement m’amuser, affirme-t-elle en entrevue. Je me sentais bien et libre au Québec. Être Congolaise en Belgique vient avec tout un passé colonial. Ici, j’avais une nouvelle identité. C’était très libérateur. C’est comme ça que j’ai commencé le théâtre. »

Décrivant son établissement au Québec comme « un exil volontaire pour me trouver », Tatiana Zinga Botao a donné naissance à un garçon il y a un mois. « Cela m’enracine d’autant plus ici, précise-t-elle. Le Québec est l’endroit où je suis le plus moi-même. » Répéter pour ce spectacle a toutefois été ardu pour cette jeune maman.

« Le manque de sommeil provoque un manque de mémoire, mentionne-t-elle. Avec un bébé, ce n’est pas facile. C’est un peu fou comme projet. Mais j’avais besoin de me dire que c’est possible d’être mère et artiste en même temps. »

Un beau défi

L’actrice voit ce spectacle comme un défi, elle qui a vécu l’amère déception d’avoir été récemment écartée pour un rôle à l’Espace Go en raison de sa grossesse.

« Cela m’a tellement blessée que je me suis dit : mon spectacle, je vais le faire », relate-t-elle.

« C’est triste qu’en 2023, on mette de côté une femme parce qu’elle est enceinte. Surtout dans un théâtre qui se considère comme féministe.

Il me semble qu’on aurait dû tenter de trouver des solutions avant de dire qu’on ne peut pas faire autrement. » Pour sa pièce, le fait d’avoir pondu une partie du texte, en compagnie d’Alexis Diamond et Marie Louise Bibish Mumbum, a favorisé sa mémorisation.

Celle qui vient de tourner dans la quotidienne Indéfendable à TVA est heureuse du résultat qui permet de découvrir le destin d’une personnalité africaine du 17e siècle méconnue ici : la reine Nzinga du Ndongo et du Matamba.

Cette dernière est devenue un symbole de l’anticolonialisme et du féminisme pour sa longue résistance face aux Portugais.

« Cette grande souveraine est très populaire en Angola et au Congo, explique la comédienne. En Afrique, il n’y a pas que des histoires de misère et d’immigration triste. Il existe une immense richesse culturelle dont on ne parle pas. J’avais besoin de montrer cette autre Afrique. »

Le public est donc convié à découvrir le destin de cette reine mythique et de cette comédienne venue de loin qui tente de faire sa place ici.

Nzinga est présenté du 6 au 25 novembre au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui.