«Maintenant, je n’ai plus peur»: Roxane Bruneau se confie sur ses problèmes d'anxiété et son album intitulé «Submergé»

Après des années marquées par l’anxiété, Roxane Bruneau est aujourd'hui en plein contrôle. Avec son troisième album Submergé, à sortir le 17 novembre, l’artiste de 32 ans sort enfin la tête de l’eau pour prendre la place qui lui revient.

Il faut dire que la carrière de la populaire artiste née à Delson est sur une lancée fulgurante qui ne semble pas se tarir. Si tout a commencé dans un petit coin d’internet, entre quelques sketches humoristiques devenus viraux, la musique a vite pris plus de place avec les albums Dysphorie en 2017 et Acrophobie en 2020, d'énormes succès qui se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires.

«Mes deux premiers albums étaient beaucoup dans la peur, dans l’anxiété. J’avais envie de montrer comment j’ai été submergée de plein de trucs en début de carrière. Je ne voulais pas me vanter en montrant mes réussites, ou m'en plaindre. Je voulais montrer à quel point s’est allé vite», se rappelle Roxane Bruneau avec émotion, en parlant de la genèse de son troisième album.

Photo Jocelyn Michel, byconsulat.ca

«J’avais peur de tout, s’exclame l’artiste qui a souvent parlé de ses problèmes d’anxiété. J’avais la peur d’avoir peur. Littéralement. J’avais peur de me planter, de perdre les gens. Peur de faire de la scène, certains shows télé. J’avais peur d’arriver et de ne pas être acceptée. Je dormais mal, je mangeais mal. J’ai vraiment été submergée. Maintenant, je n’ai plus peur.»

Se faire confiance

C’est durant la tournée d’Acrophobie, aux prises avec des «crises de panique hallucinantes avant d’entrer sur scène» que Roxane Bruneau va chercher de l’aide. «Je ne veux pas tout mettre sur les pilules, ce serait trop facile de vanter les médicaments. Je me suis aussi bien entourée dans ma vie personnelle et professionnelle. J’ai travaillé sur moi, je me fais plus confiance.»

Roxane marque une pause. «Je ne me sentais plus prise, j'avais l'impression d'enfin pouvoir respirer. Je pouvais souper avant le spectacle, jaser avec les musiciens. Sortir de ma chambre d'hôtel. Avant, j'étais toujours dans l'attente des shows, de la panique. C'était épouvantable», se souvient-elle en laissant échapper un rire.

Ses nombreux fans, qu’elle appelle affectueusement les Bruno’z, sont aussi devenus de précieux alliés dans ce cheminement. «Le public m’aide beaucoup... Les messages positifs que je reçois.» Malgré son côté anxiogène, l’introduction de l’album Submergé peut aussi être vue comme une compilation de tapes dans le dos. «Toute cette reconnaissance à travers les années m’a permis de me dire: "Heille, t’as ta place en fait"», raconte l'artiste, les yeux brillants.

Cette réalisation est devenue le moteur de ce nouvel effort. «Je veux assumer, moi, ma carrière. Ce que je représente. J’ai souvent été gênée de ça... D’être la chanteuse pop. C’est souvent à connotation négative. Je m’adresse directement à ceux qui jugeaient ma démarche dans la chanson-titre Submergé, parce qu’aujourd’hui je me fous de ce qu’ils pensent», assure-t-elle.

En pleine liberté

Cette approche décomplexée, elle s’entend dans chaque chanson qui compose ce troisième album. Avec son grand ami et collaborateur de toujours Mathieu Brisset – «c’est mon frère, la personne avec qui je communique le mieux» -, l’auteure-compositrice-interprète a eu envie de sortir de ses propres cadres.

«Je voulais que ça sonne comme du Roxane Bruneau qui évolue. Je ne voulais pas qu’on dénature ma musique, mais je ne voulais pas non plus qu’on reste dans nos sandales. On a pris le flot, la vague», explique-t-elle en éclatant de rire.

«Avec Mathieu, on aime partir dans tous les sens... Et ça donne de quoi! », raconte l'artiste. C’est vrai que Submergé arrive à surprendre à travers le son pop qu'on connaît bien à Roxane Bruneau. Parfois avec des touches plus rock, des élans de colère plus assumés – on a d’ailleurs un bel exemple sur la pièce Côté passager en collaboration avec le rappeur Souldia – et même une sensualité qui y va par là sur Feel Like Home. «AAAH, tu l’as remarqué! Yes! J’avais envie de me dépasser.»

Entre des chansons sur l'amour, la mort de l'anxiété, la gratitude, l'acceptation de soi et des histoires inspirées par son entourage, Submergé se termine sur deux chansons émotives. « Si tout s’arrête demain est un message aux Bruno’z. Je parle aussi un peu à Math. C’est comme si je disais « S’il ne reste que moi, sans flafla, est-ce que c’est correct? » Dans Invincible, je l’affirme: je n’ai peur de rien.»

Des tas de projets

En plus de la sortie de son album Submergé, Roxane Bruneau prépare un lancement-spectacle le 21 novembre au MTELUS, où elle chantera toutes les chansons de l'album. Ce sera d'ailleurs son dernier concert en 2023.

L’artiste, nommée au Gala de l’ADISQ dans les catégories Artiste féminine de l’année et Chanson de l’année pour la pièce Partout, sera aussi juge à La Voix sur TVA cet hiver. Elle sera également de la deuxième saison de LOL: Qui rira le dernier? sur Prime Video à l'hiver 2024. Récemment, on la découvrait aussi dans un petit rôle dans Indéfendable. « J'ai vraiment aimé ça, j'aimerais ça le refaire! »

Est-ce que c’est cette crainte que tout s’arrête qui mène Roxane Bruneau à cumuler autant de projets? «Je suis brûlée, mais si j'arrête, je n'aime pas ça. Les vacances, ce n'est pas ce que j'aime le plus. Je suis workaholic, je pense», blague-t-elle.

Elle marque une pause. «Cette peur m’habite de moins en moins. Avant c’était trop. Là, c’est dans l’équilibre. J’en profite au maximum.»

- L'album Submergé sortira le 17 novembre.

- Le lancement se tiendra le 21 novembre au MTELUS.

- Nommée au Gala de l'ADISQ 2023 dans les catégories Artiste féminine de l'année et Chanson de l'année.

- Émission spéciale La Voix - 10 ans le 14 janvier à 19h sur TVA.

- Roxane Bruneau sera coach à La Voix dès le 21 janvier sur TVA.

- Roxane Bruneau sera de la deuxième saison de LOL: Qui rira le dernier? avec Stéphane Rousseau, Katherine Levac, Pier-Luc Funk et plusieurs autres sur Prime Video à l'hiver 2024.