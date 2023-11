Plus de 30 morts dans un bombardement israélien contre un camp de réfugiés à Gaza, selon le Hamas

Plus de 30 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées dans un bombardement israélien samedi soir contre le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza, a annoncé le ministère de la Santé du Hamas.

«Plus de 30 martyrs sont arrivés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir Al-Balah après le massacre commis par l'occupation dans le camp de Maghazi dans le centre de la bande de Gaza», a déclaré le porte-parole du ministère de la santé, Ashraf Al-Qudra, dans un communiqué.

La majorité des victimes «sont des enfants et des femmes», a ajouté le ministère, affirmant que des maisons avaient été directement ciblées.

Un journaliste de l'agence turque Anadolu a déclaré à l'AFP que sa maison s'était partiellement effondrée lorsqu'une frappe aérienne avait touché l'habitation de ses voisins dans le camp de Maghazi, faisant de nombreuses victimes, dont deux de ses enfants.

«Une frappe aérienne israélienne a visé la maison de mes voisins dans le camp de Maghazi, la maison voisine s'est partiellement effondrée, et mes fils Ahmed, 13 ans, et Qais, 4 ans, ainsi que mon frère sont tombés en martyrs, tandis que ma femme, ma mère et deux de mes enfants ont été blessés», a déclaré à l'AFP Muhammad Alaloul, 37 ans.

Interrogé, un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré vérifier si les forces israéliennes opéraient dans la zone du camp de Baghazi.

Vendredi, l'armée israélienne avait admis avoir frappé une ambulance devant l'hôpital al-Shifa affirmant qu'elle était «utilisée» par le Hamas. Ce bombardement a fait 15 morts et 60 blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Samedi, l'un des bombardements israéliens a touché selon le Hamas une école de l'ONU où s'abritaient des déplacés palestiniens dans le camp de réfugiés de Jabaliya, faisant 15 morts. Le Hamas avait aussi rapporté vendredi soir une frappe sur une école transformée en abri de fortune pour les personnes déplacées dans le nord de la bande de Gaza ayant fait 20 morts et des dizaines de blessés.

Selon un bilan publié samedi par le gouvernement du Hamas, 9488 personnes, essentiellement des civils dont 3900 enfants, ont été tuées par les frappes israéliennes dans la bande de Gaza depuis le début du conflit déclenché par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.

En Israël, au moins 1400 personnes ont été tuées selon les autorités depuis le 7 octobre, en majorité des civils massacrés le jour de l'attaque du Hamas. Le Hamas détient en outre 241 otages, selon l'armée.