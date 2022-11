Plus forts ensemble grâce à Centraide, Hydro-Québec et vous

Jeunes, parents seuls, personnes aînées, nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes : la pauvreté et l’exclusion sociale privent la société de personnes qui ont pourtant beaucoup à offrir. Or, les organismes communautaires qui leur viennent en aide tiennent leurs programmes à bout de bras. Et si on se rassemblait pour les soutenir ?

C’est le pari que fait Centraide depuis quelques décennies déjà. Le réseau est né de la volonté de plusieurs organismes communautaires de se regrouper de manière à réduire leurs coûts et limiter les campagnes de financement, tout en bénéficiant de la force du nombre pour mobiliser les donateurs.

Aujourd’hui, Centraide est bien implanté dans le paysage social du Québec. Il soutient plus de 1 500 organismes dans la province qui viennent en aide à plus de 1,5 million de personnes – soit près de 18 % de la population !

Un partenariat de longue date

Crédit: Centraide

Consciente de l’impact de l’organisme dans la collectivité, Hydro-Québec mène une campagne de financement au profit de Centraide tous les ans depuis 1976. Encore aujourd’hui, pour chaque don effectué par un membre de son personnel actif ou retraité, Hydro-Québec verse un montant équivalent à l’organisme. Ce sont ainsi plus de 144 millions de dollars qui ont été remis à ce jour à Centraide, ce qui fait d’Hydro-Québec l’un de ses plus grands donateurs.

La contribution de l’entreprise représente jusqu’à 33 % de la collecte de fonds annuelle de Centraide dans certaines régions. Et ce n’est pas fini, car les objectifs de cette année sont ambitieux. Pour y arriver, Hydro-Québec a prévu des collectes, des activités et des mesures incitatives, comme la campagne d’adhésion à la Facture Internet, qui permettront de faire la différence dans la vie de personnes vulnérables.

Vous recevez encore votre facture d’électricité par la poste ? Jusqu’au 31 décembre 2022, Hydro-Québec versera 5 $ à Centraide pour chaque nouvelle inscription à la Facture Internet. Un geste à la fois simple et généreux !

Un don de 5 $ représente, par exemple :

· un repas chaud préparé pour une personne ;

· des collations pour un petit groupe d’enfants.

Le don sera remis au regroupement Centraide de votre région pour aider des personnes près de chez vous. Pour vous inscrire, visitez le www.hydroquebec.com/facture.

S’élever contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Crédit: Centraide

On trouve un regroupement Centraide autonome dans chaque région du Québec. Chacun soutient financièrement et accompagne des organismes qui assurent la sécurité alimentaire, brisent l’isolement de personnes aînées, assistent des familles aux prises avec des enjeux en santé mentale, facilitent l’accès à un logement convenable, favorisent l’inclusion des personnes handicapées et aident les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes à s’intégrer dans leur milieu d’accueil.

Qu’est-ce que ça veut dire, concrètement ? C’est livrer à domicile des centaines de milliers de repas aux personnes en difficulté. C’est offrir des milliers d’heures d’écoute à des personnes aînées vulnérables. C’est répondre à des milliers de demandes de familles qui cherchent un logement abordable. Centraide permet à toute une partie de la société de prendre son envol.

La force du nombre

Un petit geste peut avoir de grandes retombées s’il est posé par des milliers de personnes. Donner à Centraide, c’est aider un voisin, une amie, un collègue ou une proche à déployer tout son potentiel et à vivre dignement. Contribuons à ce grand mouvement d’entraide collectif.