Profit vite fait pour l’ex-propriétaire d’une île privée du Saint-Laurent

L’île de la Sottise, cette terre de l’archipel de L’Isle-aux-Grues, récemment acquise pour 225 000$, vient d’être revendue pour plus de trois fois et demie le prix payé en juillet.

Selon les documents notariés que nous avons pu consulter, la société immobilière Gestion MTY, de l’homme d’affaires Rémi Fortin, a réussi à obtenir 800 000$ pour cette île et l’ensemble des bâtiments s’y trouvant, aussi connus sous le nom de Domaine de l’île de la Sottise.

Longue de 883 mètres, et d’une superficie de 11,33 hectares, cette île est située au milieu du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Montmagny, entre l’île Sainte-Marguerite et la Grosse-Île.

Avec Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues, où le peintre Jean-Paul Riopel a vécu ses dernières années, Grosse-Île est l’une des deux seules îles de l’archipel (qui en compte 21) à ne pas être détenues par des intérêts privés.

Gestion MTY (ne pas confondre avec MTY, cotée en Bourse) avait acquis cet îlot au mois de juillet dernier de représentants de la vaste descendance de la famille Pruneau, propriétaire des lieux depuis 1889.

Elle comprend un chalet de 166 m2 sur deux étages, construit il y a quarante ans, comprenant huit chambres et deux salles de bain. Inaccessible autrement qu’en bateau ou en hélicoptère, l’endroit est présenté comme un paradis de la chasse à l’oie.

Le prix payé à l’époque: 225 000$. Quelques semaines plus tard, l’île était remise en vente sur le marché par MTY pour 1 295 000$. Le nouvel acheteur aura finalement réussi à abaisser les attentes du vendeur et a accepté de payer 800 000$ pour s’en porter acquéreur. Gestion MTY aura en fin de compte presque quadruplé sa mise.

Le dernier rôle triennal d’évaluation de la municipalité de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues lui attribue une valeur de 267 900$, soit 3,6% de plus que son évaluation précédente. Des taxes de vente (TPS et TVQ) de 119 800$ et des droits de mutation de 10 343$ s’ajoutent au prix payé par l’acheteur.

