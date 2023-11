Réforme Dubé: ne répétons pas les mêmes erreurs

Par-delà la transparence, l’intervention des ex-premiers ministres concernant la réforme Dubé posait une vraie question: la centralisation du réseau et les risques qu’elle fait peser sur les services à la population.

Le ministre tente studieusement de lisser certains écueils. La trame de fond reste pourtant la même. Le cœur de sa réforme passe par la mise en place d’une seule corporation, d’un employeur unique, Santé Québec. L’étendue et la complexité des services à offrir demeurent, alors que le pouvoir de décision se concentre toujours davantage.

Évitons les débats stériles sur le sens du mot centralisation et revenons à notre propre expérience, à la trajectoire empruntée et aux résultats en découlant.

Coupures

En 2003, les problèmes d’accès aux services se posaient déjà. On tente d’y remédier en misant sur «le continuum de soins» et en diminuant les centres de décision. On fusionne centres hospitaliers, CHSLD et CLSC sur de grands territoires. On passe alors d’un peu plus de 1500 établissements à 182 pour tout le Québec.

Qu’en ressort-il ? Les budgets se concentrent sur l’hôpital, au détriment de la prévention et des aînés. Les problèmes d’accessibilité s’accroissent. Quant au continuum de soins, rappelons simplement les ratés de la prévention des infections en CHSLD lors de la pandémie et l’incapacité d’avoir vu venir la pénurie de main-d’œuvre. La démonstration reste à faire quant au mérite d’une direction unifiée pour briser les silos.

En 2015, Gaëtan Barrette donne un nouveau tour de roue. Cette fois, on fusionne chez un même employeur tout le social et le médical. De 182 établissements, on aboutira à 34. Les centres jeunesse passent alors dans la moulinette.

Adieu les agences régionales. Le ministre opte désormais pour des centres encore plus tentaculaires et confie au Ministère de veiller à leur coordination. Bureaucratisation, dysfonctionnement et profonde démotivation s’installent alors. La pandémie en est la triste vitrine.

Changements demandés

Une fois de plus, on misera sur les fusions pour améliorer l’accès aux soins et l’efficacité du réseau. Résultats: les services sociaux sont plus que jamais le parent pauvre du réseau. Les centres jeunesse disparaissent de l’écran radar, sauf lorsqu’ils font la manchette devant les tribunaux!

Les listes d’attente en protection de la jeunesse, en chirurgie, en santé mentale, en CHSLD explosent. Les directions des ressources humaines nécessaires pour prendre soin des soignants s’éloignent du terrain au profit d’une mission élargie: RH et affaires juridiques! Devant des CISSS et des CIUSSS qui n’ont cessé de croître, la représentation des travailleurs ne fait qu’en souffrir davantage.

À ces problèmes réels, Christian Dubé répond en proposant de ramener dans une seule entité les 34 méga-établissements qui offrent aujourd’hui des services très diversifiés sur le territoire du Québec. On n’organise pas les services ou le travail de la même façon selon le type de clientèle et la région concernée.

Il faut du courage pour opérer une réforme, mais on doit aussi s'interroger sur l’orientation prise et les résultats des expériences passées. Pourquoi s’entêter à chercher des résultats différents en faisant plus de ce qui ne marche pas?

Beaucoup reste à faire pour retenir et motiver les 350 000 personnes qui tiennent les services à bout de bras. C’est avec elles qu’on doit instaurer une culture de relations de travail qui fait aujourd’hui défaut. Les Firestone, Cascades et autres misent sur une gestion de proximité, plutôt que sur le fantasme de l’employeur unique pour innover. Pourquoi alors succomber au complexe de l’éléphant avec Santé Québec?

Claudette Carbonneau, Ex-présidente de la CSN (2002-2011)