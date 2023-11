Si ces trois mots se trouvent dans un scénario, Emily Blunt refusera le rôle

À seulement 40 ans, l’actrice Emily Blunt compte déjà plusieurs grands succès cinématographiques parmi sa filmographie.

La comédienne britannique qu’on a découverte dans «Le Diable s’habille en Prada» s’est également retrouvée à l’écran dans «Victoria – Les jeunes années d’une reine», de Jean-Marc Vallée, et «Sicario» de Denis Villeneuve. Plus récemment, elle a tenu l’affiche dans «Le Retour de Mary Poppins», «Un coin tranquille», «La Croisière dans la Jungle» et «Oppenheimer».

Or, Emily Blunt a confié, en entrevue au Telegraph les trois mots qui, si elle les aperçoit dans un scénario, feront en sorte qu’elle refusera automatiquement un rôle.

Ceux-ci sont «strong female lead» (rôle principal de femme forte).

«La pire chose, c’est quand vous ouvrez un scénario et que vous lisez ces mots», a-t-elle déclaré.

L’actrice affirme que ces mots lui inspirent instantanément de l’ennui.

«Ces rôles sont écrits de façon à être incroyablement stoïques; vous passez tout le tournage à jouer la dure à cuire et à dire des choses dures», soutient-elle.

Ce n’est pas la première fois qu’Emily Blunt critique certaines façons de faire des studios hollywoodiens. En juin dernier, celle-ci avait déploré le traitement inéquitable entre les hommes et les femmes jouant dans des films, affirmant que les actrices devaient être chaleureuses et aimables, alors que de tels standards n’étaient pas exigés des acteurs.

L’actrice britannique a également souligné que les femmes étaient souvent dépeintes comme étant «trop ambitieuses ou émotives» lorsqu’elles osaient prendre la parole et émettre leur opinion.

L’été dernier, Emily Blunt a révélé qu’elle prenait une année sabbatique pour passer plus de temps avec sa famille.