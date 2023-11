TVA vit la fin d’une époque...

Un jour sombre que ce jeudi 2 novembre.

La fin de TVA, telle que nous l’avons connue.

Le téléphone sonne dans ma voiture, ma Vieille devant sa télé vient d’apprendre la nouvelle.

547 personnes mises à pied, te rends-tu compte? Ça va mal!

J’étais en route pour aller la rejoindre. J’arrive chez elle, PKP débute sa conférence de presse.

Chaque annonce de cette restructuration majeure est comme un électrochoc.

Pionnière de la télévision québécoise...

Ma Vieille fait partie de ceux qui ont contribué à la création de la télévision québécoise et à son essor.

Téléphage invétérée, admirative de ce qui se produit dans tous les secteurs de notre paysage télévisuel, cette crise la bouleverse.

Évidemment, elle comprend la fracturation, la multiplication des réseaux, la concurrence.

Aussi, la perte des revenus publicitaires, les géants du web qui bouffent la grosse part du gâteau.

Mais quand on lui dit que les jeunes n’écoutent plus la télé et que pour la plupart, le téléphone et l’ordi suffisent amplement...

Plus de son, plus d’image!

Ben voyons, ils écoutent toujours ben pas la télévision sur un écran gros de même?

En fait, ils écoutent de moins en moins notre télé, maman.

Ils sont branchés sur les Netflix, Prime, Apple et YouTube de ce nouveau monde.

Un monde où l’espace médiatique et culturel québécois francophone devient de plus en plus fragilisé.

Ça va mal à la shop!

Les exégètes des réseaux sociaux analysent froidement les facteurs qui, selon eux, ont mené à cette crise. On compatit quand même pour les pertes d’emploi.

Reste que le plus grand diffuseur télé privé du Québec sabre plus de 30% de ses effectifs pour assurer sa survie. Un séisme...

Aucun réseau québécois concurrent n’est vraiment à l’abri.

Crève-cœur: la fermeture de l’immeuble, boulevard de Maisonneuve Est.

Oui, ma Vieille, la bâtisse du canal 10!