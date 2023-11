Un abri d’auto, ça ne s’installe pas n’importe comment

Vous ne voulez pas avoir à nettoyer la glace et la neige des vitres de votre voiture dans votre entrée cet hiver ? Un abri d’auto va exaucer votre souhait, mais oubliez les blocs de béton pour l’ancrage ! Et soyez bien informé de tout ce qu’il faut savoir avant d’investir !

France Miron, gestionnaire de catégorie chez Patrick Morin, explique d’abord qu’il faut se renseigner auprès de votre municipalité en matière de réglementation d’abris d’hiver.

La réglementation varie considérablement d’une ville à l’autre, voire d’un quartier à l’autre, selon Mme Miron.

« Certaines villes les proscrivent, d’autres les autorisent, parfois à condition d’obtenir un permis, a expliqué Mme Miron, en entrevue téléphonique. Mais dans tous les cas, les abris d’auto sont généralement autorisés pour une période temporaire. »

Photo courtoisie, Patrick Morin.

Et chaque municipalité à ses propres normes en ce qui concerne les distances minimales permises entre un abri et les aires attenantes (chaussée, trottoir, pistes cyclables et bornes-fontaines), toujours selon Mme Miron. Le Journal a par exemple consulté la réglementation de la Ville de Laval où les distances à respecter de la voie publique sont de 4 pieds minimum lorsqu’il n’y a ni trottoir ni bordure de rue et 2 pieds minimum lorsqu’il y a une bordure de rue sans trottoir.

On parle également de 2 pieds minimum lorsqu’il y a un trottoir et une bande de gazon avant la bordure et 2 pieds minimum aussi lorsqu’il y a un trottoir seulement. La structure et le revêtement des abris d’auto temporaires peuvent être érigés à partir du 15 octobre à Laval.

L’abri doit ensuite être retiré au plus tard le 30 avril.

La Sécurité

Alain Paquette, conseiller en habitation pour CAA-Québec, rappelle que la sécurité est la chose la plus importante à se rappeler quand on a un abri d’auto.

« Il y a eu des blessés en lien avec les abris d’auto dans le passé, sans vouloir être alarmiste, mentionne Alain Paquette. Et une accumulation de neige peut entraîner un effondrement de l’abri et l’emprisonnement de personnes à l’intérieur. »

CAA stipule sur son site internet que le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) recommande une capacité structurale aux charges de neige de 40 lb/pi2 pour éviter les accidents.

« Ne tolérez aucun couvert de neige sur votre abri d’auto et faites attention à ne pas envoyer de neige dessus si vous déneigez le toit de votre résidence », indique M. Paquette.

CAA recommande de déneiger par l’extérieur, au moyen d’un balai-brosse ou d’une gratte pour toiture.

L’ancrage

Et l’utilisation de blocs de béton pour ancrer un abri n’est pas sécuritaire.

« Ce n’est pas une bonne idée même si on en met beaucoup, mentionne M. Paquette. Idéalement, c’est un piquet qui entre dans le sol. »

Et un véhicule ne devrait jamais être laissé en marche à l’intérieur d’un abri pour ne pas prendre de chance avec le monoxyde de carbone, conseille aussi CAA.

Un expert

Le Journal est également allé à la rencontre de Tony Junior Silla, propriétaire de l’entreprise Abris Mondial, située à Laval.

Photo Simon Dessureault

M. Silla a aussi spontanément parlé de blocs de béton dès le début de l’entretien. « Arrêtez de mettre des blocs de béton », prévient M. Silla, qui doit parfois « s’obstiner » avec des clients à ce sujet.

« Un bloc de béton pèse 40 lb et un ancrage peut nécessiter plus de 1000 lb de résistance, ajoute l’entrepreneur, qui offre près de 200 dimensions différentes d’abris d’auto. C’est toujours mieux que ce soit vissé dans le sol. »

Photo Simon Dessureault

Il peut prendre environ 2 heures à deux personnes, la première fois, pour installer un abri de base (le plus commun étant de 11 pi x 20 pi), selon M. Silla.

« Il faut suivre le guide d’instruction de base qui dit comment faire et quoi ne pas faire », a spécifié M. Silla, alors que des installateurs ont contribué à élaborer le guide d’Abris Mondial.

Photo Simon Dessureault

La toile

Les abris sont conçus pour résister à toutes les conditions météorologiques, en général, explique James Griffiths, chef des activités de catégorie chez Canadian Tire.

« Une housse mal fixée peut créer des interstices qui permettent au vent, à la pluie et à la neige de pénétrer dans l’abri, ce qui peut causer des déchirures ou de l’humidité à l’intérieur », a écrit par courriel M. Griffiths.

« Une autre bonne pratique serait de vérifier et de serrer régulièrement les sangles de la housse pour s’assurer qu’il n’y a pas d’affaissement dans celle-ci », ajoute M. Griffiths.

Ce dernier recommande aussi de nettoyer régulièrement votre abri pour éliminer la saleté, la crasse et pour vérifier la présence de nids d’oiseaux.

L’inflation

Et le domaine des abris d’auto a aussi été impacté par l’inflation, aux dires de Tony Junior Silla. Son modèle 20 pieds x 20 pieds coûtait 989 $ en 2019 et il est maintenant à 1348 $.

« Quand j’ai commencé, l’importation coûtait de 3500 $ à 4000 $ US pour amener un conteneur de marchandises de Chine à ici, a expliqué M. Silla. En 2020-2021, le peak qu’on a payé est de 21 500 $. »

Le prix d’un modèle 11 x 20 pieds est 557 $ chez Abris Mondial.

En quincaillerie, des modèles peuvent se vendre à moins de 300 $.

Photo courtoisie, Canadian Tire

Les assurances

En termes d’assurances, un abri d’auto est couvert par une assurance habitation, explique Line Crevier, responsable des affaires techniques au Bureau d’assurances du Canada (BAC), qui rend disponibles des modèles de polices d’assurance aux assureurs.

Un événement qui cause un dommage à un abri d’auto peut être couvert ou non, selon le type de contrat d’assurance, explique Mme Crevier.

« La plupart des propriétaires de maisons ont un contrat de type ‘‘tous risques’’ qui couvrira les risques les plus probables pour un abri d’auto », affirme

Mme Crevier, faisant référence à l’affaissement par le poids de la neige, un arbre qui tombe sur l’abri ou s’il est endommagé par le vent.

Véhicule

Si votre abri d’auto brise votre voiture, c’est votre assurance automobile qui couvrira les dommages à votre véhicule.

« En fait, dès qu’on est couvert pour les bris de vitres, on est couvert pour un abri qui endommagerait notre auto », ajoute Mme Crevier.

Et si dans une situation indépendante de votre volonté, votre abri s’envolait et causait des dommages matériels ou corporels à un voisin, qu’arriverait-il ?

Un contrat d’assurance habitation comporte une garantie en responsabilité civile, dit Mme Crevier.

« Ça va être couvert si c’est l’abri d’auto qui cause un dommage à la voiture de mon voisin ou un dommage corporel à quelqu’un », dit Mme Crevier.