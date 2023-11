Une fausse note à St. Louis, mais une expérience intrigante pour Slafkovsky

« On rentre à la maison. » Assez jovialiste en temps normal, le propre compte du Canadien a opté pour ce titre sur le réseau social X (anciennement Twitter) pour accompagner une photo avec le pointage final : Canadien 3 – Blues 6.

Il n’y avait rien de trop réjouissant dans ce match. L’aspect le plus heureux restait de mettre le cap sur Montréal après la rencontre après un long périple de trois matchs à Vegas, Tempe et St. Louis.

Un voyage où le CH a récolté un maigre point sur une possibilité de six. C’était un point dans un revers de 3 à 2 contre les Golden Knights, une rencontre qualifiée comme la meilleure en près de deux ans par Martin St-Louis.

Mais St-Louis effacera plus rapidement de sa mémoire les sorties de sa troupe en Arizona et au Missouri.

Sur le plan défensif, le bateau du Canadien a pris l’eau contre les Blues.

« On mérite le sort qu’on a connu ce soir, a reconnu l’entraîneur en chef avec les médias présents sur place à St-Louis. Notre exécution n’était pas là. Les intentions étaient correctes, mais pas notre exécution. Il y avait aussi trop de risques. »

Très bon depuis le début de la saison, Mike Matheson a connu un match pénible contre les Blues avec un dossier de -3. Il n’était pas l’ombre de lui-même, surtout dans son propre territoire avec plusieurs mauvaises couvertures.

Il ne faut pas oublier qu’il avait subi une blessure au bas du corps contre les Jets samedi dernier à Montréal. Il n’a pas manqué une seule rencontre depuis cet incident, mais il n’est visiblement pas à 100%.

Matheson n’était pas l’unique fautif. Christian Dvorak, Alex Newhook et Josh Anderson avaient également une mauvaise sortie dans le corps. Dans le cas de Dvorak, on lui pardonnera à son premier match de la saison au retour d’une blessure à un genou. Mais pour Anderson, c’est encore la même chanson.

Les trois meilleurs joueurs sur la glace portaient un chandail des Blues. Brayden Schenn (1 but, 2 passes), Jordan Kyrou (1 but, 2 passes) et Brandon Saad (1 but, 1 passe) ont dicté le jeu. Kyrou a décoché neuf tirs en direction de Samuel Montembeault.

Slafkovsky au sein du premier trio

Avec l’absence de Rafaël Harvey-Pinard, blessé au bas du corps, le CH a tiré une nouvelle carte de son jeu pour son premier trio.

Juraj Slafkovsky a hérité du mandat de jouer à l’aile droite en compagnie de Nick Suzuki et de Cole Caufield.

Slafkovsky en a profité pour marquer son premier but de la saison. Un but qui lui fera un grand bien. Il a touché la cible en première période lors d’une présence au sein de la deuxième vague de l’avantage numérique. Il a saisi une passe de Newhook pour déjouer Joel Hofer d’un tir dans la zone payante, soit tout près du cercle du gardien.

À cinq contre cinq avec Suzuki et Caufield, le premier de classe du repêchage de 2022 s’est généralement bien débrouillé. Il a passé son premier test à cette position.

« Slaf a joué un bon match, a noté St-Louis. Il est l’un des trucs positifs pour ce soir. Il n’avait pas l’air inconfortable. Je suis heureux pour lui, il a marqué un but. Je ne suis pas surpris, il est un bon joueur de hockey. »

Si le CH a l’intention de construire cette jeune équipe sur une base de méritocratie, Slafkovsky ne méritait pas cette promotion. Mais St-Louis se retrouvait à court de munitions avec la perte de Harvey-Pinard. Il n’avait pas l’intention de ramener Anderson, un ailier qui n’a toujours pas marqué cette saison. Il a donc parié sur son jeune ailier de 19 ans. Sans gagner à la loterie, on dira qu’il a pris la bonne décision.

Slafkovsky pourrait en ressortir grandi, surtout au niveau de la confiance. Une confiance qui semblait bien fragile depuis plusieurs jours.

Dans la défaite, Brendan Gallagher a marqué son quatrième but de la saison, son deuxième en deux matchs.

Aucune punition

Le Tricolore a réalisé une première cette saison dans cette rencontre en ne visitant à aucune reprise le banc des punitions.

Sur la feuille du match, il y a un deux minutes au CH, mais c’était pour une punition à Arber Xhekaj après la sirène finale.

Le CH (5-4-2) profitera d’une journée de repos dimanche. Le Lightning de Tampa Bay sera les prochains rivaux avec une visite au Centre Bell, mardi.