Une guerre totale avec Israël? Probablement pas

Le conflit entre le Hamas et Israël va-t-il dégénérer en une guerre totale qui s’étendrait au reste de la région et possiblement au monde entier? La réponse provisoire à cette question est non. Ou en tout cas, que les probabilités d’extension du conflit diminuent de jour en jour. Certes, les opinions publiques sont ébranlées par les horreurs de la guerre que rapportent les médias. Dans le camp musulman, elles se traduisent par un sentiment de solidarité et de rage. Chez les alliés d’Israël, elles oscillent entre le dégoût profond inspiré par les attaques inhumaines du Hamas et le désir d’épargner des vies des Palestiniens innocents. Pour le moment, les raisons d’État l’emportent sur toutes les autres considérations et c’est tant mieux. C’est ce qu’il faut lire entre les lignes du discours de vendredi du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah.

1) Qu’a dit le chef du Hezbollah?

Trois choses doivent être retenues du discours du chef du Hezbollah. La première est que le Hezbollah affirme que l’attaque du Hamas du 7 octobre était à 100% palestinienne. Une façon de dire que le Hezbollah n’était pas impliqué dans cette attaque. Deuxièmement, Nasrallah estime que la guerre contre le Hamas pourrait dégénérer en guerre totale. Comment? Il ne l’explique pas exactement, mais il prétend que l’évolution des actions de l’armée israélienne en décidera. Enfin, le chef du Hezbollah a lancé une suite d’accusations contre les États-Unis. Ils seraient non seulement responsables de la guerre, mais en plus empêcheraient l’armée israélienne d’arrêter son attaque à Gaza. Ces dernières affirmations sont contredites par les faits. Elles sont en réalité destinées à attiser la haine contre les États-Unis. Si le Hezbollah avait eu à attaquer Israël avec toutes ses forces, il l’aurait probablement déjà fait auparavant. Le Hezbollah met en garde contre la guerre totale qu’il ne semble pas souhaiter. Il faut comprendre que le Hezbollah est très mal vu au Liban et qu’une guerre avec Israël pourrait déboucher sur la destruction de l’organisation.

2) Quel est l’intérêt de l’Iran?

L’Iran possède probablement de l’armement atomique. En ce sens, elle a moins à craindre qu’auparavant les attaques militaires. De plus, la population iranienne est montée contre ses dirigeants. Elle ne suivrait possiblement pas ceux-ci dans une guerre, sauf si le pays était attaqué. Avec une économie qui est chancelante, l’Iran n’a donc pas intérêt à une guerre totale.

3) Quel est l’intérêt d’Israël?

Israël doit pacifier ses frontières, tant celles intérieures avec Gaza et la Cisjordanie, que celles extérieures avec ses voisins. La méthode pour pacifier ces frontières ne fait pas l’unanimité parmi les Israéliens. Les extrémistes religieux, qui sont au pouvoir avec Benyamin Netanyahou, estiment que cette pacification implique la colonisation des territoires palestiniens et même de territoires voisins. C’est en réalité une logique de guerre qui ne mène qu’à d’autres guerres. Pourtant, ne serait-ce que pour des raisons de faible natalité, Israël a besoin de la paix et non pas d’une guerre totale.

4) Quel est l’intérêt des États-Unis?

Contrairement à ce que prétendent leurs ennemis, les États-Unis ont intérêt à ce que la région soit stable. La guerre menace les intérêts commerciaux des États-Unis et de leurs alliés, exception faite de l’armement. Washington ne veut pas d’une guerre totale.

5) Quel est l’intérêt des Palestiniens?

Les Palestiniens doivent posséder un État indépendant pour enfin prospérer. Une guerre totale les décimerait et son issue serait incertaine.