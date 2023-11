Vancouver: marche contre l’arrestation de distributeurs de drogues

Des centaines de manifestants se sont réunis, au centre-ville de Vancouver vendredi, pour protester l’arrestation de deux membres du Drug User Liberation Front (DULF), une «coalition communautaire» qui distribue des substances illicites, comme l’héroïne et la cocaïne, dans les rues de Vancouver.

L’organisme teste les substances avant de les distribuer afin d’en vérifier la pureté, tout ça dans un but de prévention des surdoses et de diminution de la criminalité liée à la drogue

Deux membres du DULF ont été arrêtés, dans une descente sur leur domicile et sur le quartier général de l’organisation, par la police de Vancouver le 25 octobre 2023.

«Même si les intentions du DULF sont de réduire l’impact de l’approvisionnement [en drogue contaminée], nous avons toujours avisé que quiconque commettait une effraction du Code criminel ou à la loi sur les drogues et substances contrôlées, devrait s’attendre à être arrêté et faire face à des accusations criminelles», a déclaré l’inspecteur du Département de police de Vancouver Phil Heard, à CTV news.

La police de Vancouver avait également annoncé, le 26 octobre dernier, qu’une enquête approfondie serait lancée sur les activités illégales du DULF.

Dans le but de protester les arrestations, des manifestants se sont réunis vendredi et ont crié en cœur «DULF sauve des vies!», selon ce qu’ont rapporté les médias anglophones.

«Le climat de la réduction de risques et de l’approvisionnement sécuritaire est devenu très hostile depuis quelques années», a affirmé l’activiste et auteur de Balado Garth Mullins, au Vancouver Star, déplorant la timidité de certains mouvements à prendre les actions nécessaires.

Les manifestants ont également appelé le gouvernement à l’action dans l’implantation d’un approvisionnement sécuritaire de narcotiques libre d’accès aux gens qui en ont besoin.

Depuis 2016, près de 13 000 personnes sont décédées de surdose en Colombie-Britannique.

Sur son site internet, le DULF prétend avoir un impact positif sur la réduction de la consommation chez les utilisateurs, des crimes liés aux drogues et des incidents violents liés à la drogue. La coalition a également des impacts sur la quantité d’hospitalisation, le récidivisme et bien plus encore.