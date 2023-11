5 points à surveiller cette semaine dans la NFL

À chaque weekend dans la NFL, des éléments attirent notre attention quant aux forces en présence, aux records qui sont à portée ou par rapport à certaines notes historiques. Voici, pour la neuvième semaine d’activités, 5 éléments à surveiller.

1. Une première à Francfort

Après l’expérience concluante à Munich l’an dernier, la NFL renoue avec l’Allemagne ce dimanche, dans un nouveau marché, à Frankfort. Pour l’occasion, les Allemands seront servis à souhait avec le duel entre Dolphins et Chiefs. Le match sera présenté au Deutsche Bank Park, un stade d’une capacité de 48 500 personnes pour le football. Tous les billets se sont envolés en 15 minutes le 27 juin et signe que la popularité de la NFL est en croissance en Allemagne, plus de 1,4 million d’amateurs se trouvaient dans la queue en ligne lorsque les billets ont été mis en vente. À en juger par l’ambiance festive ponctuée de chants à Munich il y a un an, le stade qui n’a pas la taille de ceux de la NFL ne sera pas moins bruyant.

2. Gros dimanche!

Pas moins de trois confrontations cette semaine opposent des équipes qui ont deux défaites ou moins. Les Dolphins (6-2) et les Chiefs (6-2) en viennent aux prises, tout comme les Ravens (6-2) et les Seahawks (5-2), ainsi que les Eagles (7-1) et les Cowboys (5-2). C’est la première fois qu’au moins trois matchs de la sorte sont présentés à la semaine 9 ou plus tard depuis la neuvième semaine, en 2020. Sortez le pop corn!

3. Deux autres recrues

En raison de la blessure de Kirk Cousins, Jaren Hall, choix de cinquième ronde en avril dernier, sera au poste de quart pour les Vikings face aux Falcons. Chez les Cardinals, un autre choix de cinquième tour, Clayton Tune, sera aussi d’office. C’est donc dire que neuf quarts-arrières de première année auront amorcé au moins un match cette saison, ce qui égale la marque établie en 2019. Avec neuf autres semaines à jouer, cette marque risque de tomber. Juste cette semaine, pas moins de sept quarts recrues sont en action, ce qui n’a pas été vu durant un même week-end depuis 1970.

4. Un monde de différences

La fin de la semaine 9 d’activités marquera la mi-saison. À ce stade, il y a un monde de différences pour les équipes qui en ressortiront avec deux, trois ou quatre défaites à leur fiche. Depuis 1990, 84,8% équipes qui ont fini la semaine 9 avec deux défaites à leur dossier ont obtenu ensuite leur billet pour les éliminatoires. Il y a 63,4% des équipes qui ont fini la semaine 9 avec trois revers et qui se sont tout de même qualifiées par la suite. Ce pourcentage chute drastiquement à 33,5% pour les équipes affichant quatre défaites.

5. Des nouveaux Raiders?

On sait depuis mercredi que c’est Antonio Pierce qui devient l’entraîneur-chef par intérim des Raiders après le congédiement de Josh McDaniels. Maintenant, que sait-on de lui? Pierce a connu une carrière de neuf saisons comme secondeur dans la NFL, de 2001 à 2009. Il a fait ses débuts comme entraîneur au niveau secondaire, de 2014 à 2017, avant de faire le saut dans la NCAA en 2018, à Arizona State. En 2021, il a pris du galon en devenant coordonnateur défensif du programme. Il s’est joint aux Raiders l’an dernier comme entraîneur des secondeurs, poste qu’il occupait jusqu’aux événements de cette semaine. Il effectuera ses débuts face aux Giants, équipe avec laquelle il a remporté le Super Bowl en 2007.