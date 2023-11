Bande dessinée: dans les coulisses d’octobre 1970

Cette copieuse rentrée nous offre deux albums d’artistes locaux aux tonalités fort différentes qui abordent chacun un événement ayant indubitablement façonné le Québec d’aujourd’hui que voici.

La crise d’Octobre fut incontestablement l’un des chapitres marquants du siècle dernier de l’histoire du pays, une manifestation radicale témoignant de la scissure entre deux Québec.

Si le cinéma nous a donné des œuvres fortes à son sujet (Les Ordres de Michel Brault ; Octobre de Michel Falardeau) ainsi que de percutants documentaires (Les Rose de Félix Ross ; Action : The October Crisis of 1970 de Robin Spry) jamais jusqu’ici la bande dessinée québécoise n’avait abordé ce terreau de manière aussi frontale qu’avec Mourir pour la cause de l’auteur montréalais Chris Oliveros.

Ayant grandi dans une banlieue anglophone de Montréal des années 70 au début des années 80, c’est lors d’un cours d’histoire du Canada en secondaire 4 où est présenté le documentaire de l’ONF de Spry qu’il entend parler des événements pour la première fois.

DOCU-FICTION

S’inspirant de l’approche de Chester Brown pour l’album Louis Riel – dont il fut l’éditeur via l’incontournable structure éditoriale Drawn & Quarterly qu’il fonda en 1990 –, Oliveros fait le choix du désengagement émotionnel, de dialogues lisses, d’une approche graphique minimaliste et de l’usage d’un copieux appendice en guise d’approche.

Et c’est par le truchement d’un « faux » documentaire de la CBC retrouvé qu’il choisit de raconter trois moments clés menant aux événements d’octobre 1970.

« Mon objectif initial était de faire un livre sur la crise d’octobre 1970. Le livre aurait un prologue d’environ 10 à 20 pages sur ce qui s’était produit avant : les événements des années 1960. Mais quand j’ai commencé mes recherches sur cette période antérieure, j’ai été sidéré par ce que j’apprenais. Il y avait tellement de détails incroyables qui ont été perdus sur cette période, des détails complètement inconnus. C’est à ce moment-là que j’ai décidé que le premier livre devait être consacré sur le FLQ des années 1960 », affirme Oliveros.

« J’ai essayé de ne pas prendre parti sur aucun des événements, mon objectif était de tout baser sur des faits confirmés. J’ai utilisé des éléments qui pourraient être validés par les reportages des journaux de l’époque et par les livres écrits sur le sujet. »

En anglais et en français

Chose rarissime, l’album jouit d’une parution simultanée en anglais chez Drawn & Quarterly et français aux Éditions Pow Pow.

« Comme le sujet du FLQ est tellement important pour le Québec, il n’y avait pas de doute pour moi que la seule option était de travailler avec une maison d’édition québécoise. »

C’est nul autre que l’émérite scénariste Alexandre Fontaine Rousseau qui signe la traduction.

« Je voulais traduire le livre cinq minutes après l’avoir terminé. J’étais vraiment emballé, parce que j’ai tout de suite trouvé que Chris amenait quelque chose de différent à la conversation générale sur le sujet. »

En effet, le travail d’Oliveros apporte un tout autre éclairage sur le sujet. Reposant sur une solide documentation, son récit, d’une redoutable efficacité narrative et graphique, s’intéresse aux fondations de l’éventuelle révolte, qui fera d’ailleurs l’objet d’un prochain livre.

Bien plus qu’un incontournable de la saison, Mourir pour la cause est une œuvre de fond à ranger aux côtés des René Lévesque, quelque chose comme un grand homme, 1792 à main levée, La Petite Russie, 1642 Osheaga/Ville-Marie et Le retour de l’Iroquois.

L’homme derrière Dédé

Photo fournie par les Éditions Libre Expression

Dédé. Un simple surnom que tout le monde connaît. L’auteur-compositeur-interprète multi-instrumentiste du groupe Les Colocs André Fortin a profondément marqué la scène artistique québécoise avant de mettre fin à ses jours le 8 mai 2000.

Christian Quesnel lance ces jours-ci une bande dessinée lui étant consacrée, dans laquelle il lève le voile sur l’humain derrière l’artiste idolâtré.

« Rapidement au début du processus, Hélène Fortin m’a dit qu’avec le temps, l’homme avait tendance à disparaître derrière l’icône. Sans le savoir, elle venait de fixer ma ligne directrice pour tout le projet », confie Christian Quesnel.

« Bien que le sujet soit intéressant et riche, c’est un terrain miné qu’il est très difficile de traverser sans créer d’émoi. Tout le monde a son idée bien précise de Dédé en tête donc la marge d’erreur est très mince. Rapidement, une solution s’est présentée à moi pour tenter de limiter, d’éviter de tomber dans les pièges tout en n’éludant rien de sa vie : faire émerger sa parole, ses mots, à partir des archives disponibles. À partir de là, il est bien difficile de contredire la parole même d’André Fortin. »

Ce n’est pas la première fois que Quesnel trempe ses pinceaux dans les partitions d’illustres musiciens. Pensons à Ludwig, le chapitre « Forteresse » dans le collectif L’Histoire de 5 grands groupes métal du Québec et Félix Leclerc.

Documentation étoffée

« Suite à la sortie de Félix Leclerc : l’alouette en liberté en 2018, Lise Raymond m’a contacté et m’a proposé de faire une mini-bande dessinée sur Dédé Fortin que je connaissais un peu comme tout le monde. Lise voulait créer un événement autour de Dédé dans le Quartier des spectacles, mais ça n’a pas fonctionné à l’époque. C’est lorsque nous avons travaillé sur Vous avez détruit la beauté du monde, une bande dessinée sur le suicide publiée en 2020, que Lise m’a relancée. C’est à ce moment que c’est devenu MON projet de création. »

D’ailleurs, celle qui est devenue depuis sa relationniste de presse, ainsi que des proches et membres de sa famille, lui ont fait parvenir des lettres éparses, des notes de travail, des agendas et même des dessins que l’on peut voir en filigrane tout au long de l’album.

« Tous ces documents témoignent de la personnalité d’André Fortin. Au fur et à mesure que je parcourais ces documents, Dédé s’effaçait pour laisser toute la place à André, moins connu du grand public. C’est l’homme qui a émergé de l’icône et là, j’ai vraiment commencé à cerner le personnage, ses combats intérieurs, ses contradictions et ses passions. »

Quant à l’approche visuelle, Dédé se traverse comme un clip des Colocs. Juxtaposition d’éléments, doubles pages, bruits plaqués et témoignages de proches en médaillons sont autant d’éléments qui rythment le récit.

Bien que sombre, cette bande dessinée se veut une célébration de l’homme tout en s’enracinant dans notre époque. Les combats passés de Dédé trouvent notamment écho dans une lettre destinée à Louise Harel en fin d’album. Les hommages dessinés de membre des Impatients, organisme en santé mentale visant la guérison par le biais de l’expression artistique, trouvent tout naturellement leur place aux côtés de ceux réalisés par quelques bédéistes confirmés.

Finalement, Quesnel présente l’homme en arrière-scène, loin des acclamations du public, aux prises avec ses démons et ses aspirations.