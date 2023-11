Brady Tkachuk réplique aux partisans des Sénateurs

Le capitaine des Sénateurs d'Ottawa Brady Tkachuk n'a pas apprécié que les partisans de l'équipe eussent hué la formation à la sortie d'une défaite de 6-4 face au Lightning de Tampa Bay, samedi soir, au Centre Canadian Tire.

Outre les huées, des chants «Fire DJ» (D.J. Smith, l'entraîneur-chef de l'équipe), se sont fait entendre pendant la partie.

Et le capitaine n'a pas apprécié. Du tout.

«C'est frustrant et lorsque tu ne gagnes pas, c'est frustrant, a souligné Tkachuk après la rencontre. Toute la négativité de l'extérieur, c'est frustrant, les huées constantes et toute cette m***e des partisans ce soir. Je comprends qu'ils soient des partisans passionnés et qu'ils aiment ça, mais lorsque tu fais face à de l'adversité, tu ne tournes pas le dos aux gars qui sont là. Nous faisons de notre mieux, je sais que c'est frustrant en ce moment. Ce n'est pas comme si nous abandonnions, nous nous battons jusqu'à la fin.

«Pour être honnête, c'était très frustrant ce soir.»

Avec une fiche de 4-6-0, les Sénateurs sont au dernier rang du classement de la section Atlantique.

Récemment, le nouveau propriétaire de l'équipe a remplacé Pierre Dorion par Steve Staios à titre de nouveau directeur général, même si Staios a tout de même l'étiquette de DG par intérim.