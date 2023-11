Catherine Chabot: «J’ai été une dévoreuse de télé»

Se dépêcher pour ne pas rater les rendez-vous télé, Catherine Chabot connaît. Enfant, elle consommait la télé avec appétit. Ces nombreuses heures passées devant l’écran l’accompagnent encore aujourd’hui...

Catherine, regardais-tu trop la télé lorsque tu étais toute jeune ?

Trop ou pas assez ? C’est une bonne question... Il y a eu beaucoup, beaucoup de télé. Tous les avant-midis des week-ends, avec le Bouledogue Bazar, je les passais devant la télé. En revenant de l’école, c’était 0340 à Radio-Canada. Après, c’était Watatatow et en soirée, j’avais mes « programmes ». J’écoutais aussi des émissions avec ma mère : Les filles de Caleb, Virginie, Diva... Le matin, en semaine, j’écoutais Les Zygotos. J’avais mon horaire télé.

Photo tirée du site IMDB

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui te reste en tête ?

Celles de Watatatow, Les Zygotos, L’île aux ours, La bande à Ovide, La maison de Ouimzie. À 35 ans, j’ai ces tounes-là qui me reviennent en tête dépendamment des situations. C’est fou raide à quel point ç’a été important dans mon parcours. J’ai été une dévoreuse de télé. Et toutes les chansons de Passe-Partout, une émission que je revisite avec ma fille.

Photo tirée du site IMDB

Que penses-tu de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

C’est important qu’on fasse de la télé. Il faut continuer à créer du contenu québécois pour que les enfants puissent grandir avec des personnages iconiques comme nous. Des émissions qui ont frappé l’imaginaire collectif comme Télé-Pirate. J’ai été une grande fan de Télé-Pirate, Radio Enfer et Dans une galaxie près de chez nous.

Il y avait beaucoup d’humour dans ces émissions qui t’ont marquée...

Dans les émissions jeunesse que j’écoutais, ce qui me faisait vraiment vibrer c’était quand la folie était permise, où il y avait une liberté chez les acteurs, de l’humour, de l’inventivité, où le niaisage était permis... Lors de certaines situations, j’entends encore Marie-Sophie et Steve dans Le Studio dire « Ça va mal ! Ça va, ça va... ». J’ai souvent ça dans la tête. Quand je dis « Coucou ! », je pense à Stéphane Crête qui faisait Les Coucous avec Bruno Blanchet. Ça m’a tellement marquée !

Photo tirée du site IMDB

Aujourd’hui, y a-t-il un univers télé jeunesse que tu aimerais faire découvrir ?

J’ai découvert toutes les émissions que mes parents écoutaient grâce aux coffrets McDo. Il y avait La Boîte à surprises, La Ribouldingue, La Souris verte, Sol et Gobelet... J’ai eu accès à toute la télé qui a marqué la génération de mes parents. Je suis donc pour le retour de la cassette, de la clé USB ou autre pour faire découvrir le Canal famille, notre télé à nos enfants.

Et ta fille, elle écoute quoi ?

Ma fille est devant Milo, le petit chat noir. On vient d’essayer ça. Je suis dans un dilemme : quelles sont les meilleures émissions pour elle en ce moment ? Je trouve que les émissions pour enfants vont vite, il y a 1000 images à la seconde. Ce sont plein de petits électrochocs pour le cerveau. Même moi, je suis parfois « buzzée », les couleurs sont extrêmement vibrantes, choquantes, les personnages se déplacent super vite... J’essaie de trouver de la lenteur pour elle. Elle a regardé Barbada, Barbapapa et Simon Lapin.

Catherine Chabot défend le rôle-titre de la nouvelle comédie La candidate à découvrir sur l’Extra de Tou.tv. Elle est présentement en tournage pour une autre comédie, L’aréna, qui débarquera dans la grille télé hivernale de Noovo.