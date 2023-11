Ce joueur des Alouettes vise un 2e championnat dans la même année

Il y a loin de la coupe aux lèvres pour les Alouettes, mais en remportant les grands honneurs dans la Ligue canadienne de football, le secondeur Darnell Sankey pourrait réaliser un exploit hors du commun dans le sport professionnel en remportant deux championnats dans une seule et même année.

Joueur dominant en défensive pour les Alouettes dans la victoire de 27 à 12 en demi-finale de la section Est contre les Tiger-Cats de Hamilton samedi, Sankey a effectivement gagné le championnat de la XFL, en mai dernier, avec les Renegades d’Arlington.

«On veut gagner une coupe Grey et il faut y croire», a tranché le secondeur, après le gain des Alouettes, au cours duquel il a réussi une interception, deux sacs et huit plaqués défensifs.

N’allez surtout pas dire à Sankey qu’il s’agit d’une mission impossible pour les Alouettes.

«Nous croyons que nous sommes la meilleure équipe dans cette ligue, a lancé l’Américain de 29 ans. Nous pensons que nous représentons la meilleure unité défensive de la ligue et on veut le prouver à chaque match. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas gagner. Si tu es un athlète professionnel et tu ne crois pas pouvoir être le meilleur, tu as déjà perdu.»

«Les Argonauts ont une formidable équipe, a néanmoins reconnu Sankey, en prévision de la finale de l’Est, samedi prochain, à Toronto. Ils sont menés par un excellent quart-arrière et de bons entraîneurs. Leur jeu au sol est aussi très bon, mais je crois en notre équipe, je crois en notre défensive et je pense que Cody [Fajardo] peut faire le travail à l’attaque.»

Impact important

Le prochain défi pour Sankey et les Alouettes n’est pas le moindre: vaincre les Argonauts (16-2), à Toronto, où cette formation n’a pas perdu en neuf matchs de saison régulière. Autrement, dans l’Ouest, les Blue Bombers de Winnipeg (14-4) recevront les Lions de Colombie-Britannique (12-6). Les sept défaites des Alouettes en saison régulière ont justement été subies en autant de rencontres face à ces trois équipes de tête.

Photo Martin Chevalier

Sankey est toutefois arrivé à Montréal au mois de septembre. Quelques jours plus tard, les Alouettes subissaient une courte défaite de 23 à 20 contre les Argos, à Montréal. Depuis, le club montréalais a obtenu six victoires consécutives.

«Quand tu te joins à une nouvelle équipe, tu dois d’abord sentir le climat à l’intérieur du club et t’intégrer aux gars autour de toi, a noté Sankey. J’ai rapidement compris que ce groupe était très résilient et tenace.»

Un projet à conclure

Ancien des Stampeders de Calgary et des Roughriders de la Saskatchewan, Sankey dit avoir été convaincu de se joindre aux Alouettes alors qu’il y connaissait déjà quelques joueurs, dont le joueur de ligne défensive Shawn Lemon de même que le quart-arrière Cody Fajardo. Il a aussi voulu prêter main-forte à l’entraîneur-chef Jason Maas et au coordonnateur défensif Noel Thorpe.

Photo Martin Chevalier

«On m’a demandé si c’était possible pour moi d’embarquer dans le projet, a résumé Sankey. J’ai senti que c’était la chose à faire de me joindre à eux en les entendant parler de cette équipe. On croit en cette équipe et en cette organisation. Ça s’est fait naturellement et je veux simplement faire ma part alors que je sens qu’on croit en moi.»

«Ce joueur peut faire mal à l’adversaire, il contrôle le milieu du terrain et c’est ce qu’on demande à notre secondeur intérieur, a justement vanté Thorpe, après le match de samedi. Il est partout, il a tellement d’habiletés et il est tellement physique.»