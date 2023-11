Championnat canadien de rugby: le Rouge et Or réussit le doublé à la maison

Le Rouge et Or de l’Université Laval a signé une victoire de 32-13 devant les Vikes de Victoria pour remporter cet après-midi au PEPS un deuxième titre canadien consécutif devant une foule comblée de près de 2000 partisans.

Le Rouge et Or devient le premier programme de rugby à remporter deux titres nationaux consécutifs depuis les Pronghorns de Lethbridge en 2007, 2008 et 2009 qui avaient remporté l’or à trois reprises. Il s’agit du troisième titre de l’histoire du Rouge et Or après ceux de 2019 et de 2022. Quant aux Vikes, elles mettent la main sur la première médaille de leur histoire.

«Nous avons marqué le sport féminin au Québec, a lancé Corinne Fréchette qui a été sélectionnée joueuse par excellence du championnat. Nous avons marqué les plus jeunes dans les gradins. J’ai une pensée pour toutes les anciennes qui ont porté le maillot et qui ont fait grandir le rugby et le sport féminin à Québec. C’est plus grand qu’une médaille. Ça fait une grosse différence que seulement remporter un championnat.»

Ce deuxième titre avait une saveur spéciale. «Nous avons perdu de gros morceaux et nous avons eu besoin d’une défaite pour se remettre sur pieds, a indiqué Fréchette. La foule a fait la différence lors de nos deux premières victoires.»

Sortie grandiose

À son dernier match en carrière, Laurence Chabot conclut sa carrière avec trois titres nationaux en quatre ans. La saison 2020 a été annulée en raison de la pandémie. «C’est complètement fou, a-t-elle résumé. Quand je suis arrivée ici, on n’avait pas encore gagné un championnat. Je repars et nous en avons remporté trois. C’est encore plus spécial parce que j’ai partagé ces moments avec ma sœur [Maude]. Ce sont des moments [dont] je vais me souvenir toute ma vie. Le Rouge et Or est ma famille et Maude c’est ma famille de sang.»

«Le titre de 2019 a été spécial parce c’était le premier, de poursuivre Chabot. Celui de l’an dernier aussi en raison de notre saison parfaite, et celui de cette année est particulier parce que c’est ma dernière année.»

«Moment magique»

Joueuse par excellence de la finale, Alice Théberge rayonnait. «C’est magique comme moment, a-t-elle lancé. Ça arrive une fois dans ta vie et c’est aujourd’hui que c’est arrivé. On a tout donné et on mérite la victoire. Le sentiment est encore plus fort que l’an dernier parce que nous sommes à la maison et qu’on a réussi un doublé. Jamais deux sans trois.»

Mauvais départ

La finale a pourtant mal débuté pour le Rouge et Or, qui a concédé un essai dès la 2e minute du match, mais a répliqué rapidement à la 7e minute. En retard 13-12, Laval a marqué un essai dans les arrêts de jeu de la première demie pour prendre les devants 19-13 et n’a plus jamais regardé en arrière. Les Vikes ont été blanchies en deuxième demie.

«On a fait exactement ce qu’on ne voulait pas, a résumé l’entraîneur-chef François Vachon-Marceau. Ce fut difficile après la défaite en finale du RSEQ, mais on y croyait encore parce qu’on l’avait fait en 2019. Nous avons battu les deux meilleures équipes en partant. Ce fut une semaine d’enfer. C’est un beau moment pour les filles d’avoir gagné à la maison.»

Le bronze appartient aux Gaels de Queen’s qui ont vaincu les Gryphons de Guelph au pointage de 36-20 pour mériter un 4e podium consécutif. Les Gaels avaient plié l’échine en finale l’an dernier face au Rouge et Or à Victoria.

Fréchette, Théberge, Cécile Leclerc, Alexie Lachapelle-Johnstone, Audrey Champagne et Marie-Laura Choquette ont été élues sur l’équipe d’étoiles du championnat.