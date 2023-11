De beaux hasards: il y a des liens fort intéressants dans cette mission québécoise en Ukraine

À première vue, il s’agit d’un groupe disparate, mais il y a des liens qui sont fort intéressants dans cette mission en Ukraine.

Serge Fournier et Jocelyn Richer n’en seront pas à leur premier séjour en Ukraine. Ils y retournent pour une troisième fois.

Gerry Frappier en sera aussi à un troisième voyage, mais c’est la première fois qu’il ira avec Serge Fournier. Et c’est significatif.

«J’ai voulu faire un geste concret et personnel, et je me suis mis à la recherche de ce que je pouvais faire, parce que je n’ai pas de compétences techniques comme médecin ou mécanicien, par exemple.

«Le lendemain, dans Le Journal de Montréal, je suis tombé sur un article sur Serge Fournier. Il y avait son adresse courriel et je lui ai immédiatement écrit.»

Comprendre

«J’ai parlé avec Serge parce que j’avais besoin de comprendre dans quoi je m’embarquais et je voulais avoir [son] opinion sur ce qu’il avait vécu, précise Frappier. C’est un pompier, il a des compétences que je n’ai pas et je voulais vérifier que je pouvais aider.

«Son aide m’a permis de sauver beaucoup de recherche en m’orientant vers le Siobahn’s Trust, une petite organisation qui est autonome.»

Benoit Leduc a vécu un peu la même situation.

«Je ne connaissais pas les autres, mais j’ai entendu le témoignage de Gerry à l’émission de Paul Arcand et j’ai trouvé un article sur ses voyages dans La Presse.

«Dans un souper avec des amis, j’ai parlé de la guerre, que ça m’intéressait, et une amie connaissait bien la conjointe de Gerry, j’ai eu son numéro de téléphone en cinq minutes. J’ai pu le contacter au bout d’une semaine, on a eu une bonne conversation et il m’a convaincu», explique Benoit Leduc.

Effet d’entraînement

C’est ainsi que cinq hommes que rien ne rassemblait dans bien des cas se sont unis pour partir en mission.

«Je trouve ça hot parce qu’il y a eu un effet d’entraînement sans que l’on se connaisse, lance Frappier avec enthousiasme. Et ensuite, un article dans La Presse sur mes voyages a eu un effet domino et des gens m’ont contacté par l’entremise du journaliste.»

Frappier en sera à un premier voyage que l’on pourrait qualifier d’organisé.

«Les deux premières fois où j’y suis allé, j’étais le seul Canadien, mais là, on part six Québécois et cet effet domino me fait triper. Un petit geste est devenu un plus grand geste.

«Le message n’est pas de dire que tu as servi des pizzas, mais c’est surtout ce que tu amènes aux citoyens qui habitent à Kherson. On leur dit qu’on est là, qu’on ne les a pas oubliés. J’ai maintenant la certitude que ce petit geste peut faire une différence. L’espoir qu’on leur a donné n’est pas mort du jour au lendemain, le message reste.»