Demande en mariage gâchée: Air Canada égare sa valise contenant la précieuse bague

Un Québécois a vu son projet de demande de fiançailles au Mexique être gâché par Air Canada, qui a égaré sa valise contenant sa précieuse bague pendant dix jours.

«J’avais tout prévu. Un souper sur le bord de l’eau, toute la patente. J’avais aussi deux complets avec des souliers propres dans ma valise pour faire ma demande avec mon genou à terre», souffle au bout du fil Marc-André Bessette, un résident de Granby, en Estrie.

Le 25 octobre dernier, il s’est envolé vers Cancun pour voyage dans un tout inclus que lui et sa conjointe attendaient depuis longtemps.

À son arrivée au Mexique, la fébrilité laisse place au stress, alors que M. Bessette est incapable de trouver son bagage enregistré.

«Le représentant d’Air Canada m’a dit ''je suis désolé monsieur, votre valise n’a jamais quitté Montréal''».

Surprise bousillée

En plus de tous ses vêtements et d’une trousse de médicaments importante pour lui et sa conjointe, la valise de M. Bessette contenait une bague d’une valeur de près de 400$.

Il comptait l’offrir à sa douce moitié en lui faisant la grande demande sous le soleil du Mexique. Le couple était officiellement marié depuis 2020, mais n’avait pas eu l’occasion de mettre en scène une belle demande formelle en raison de la pandémie.

«Je l’avais [la bague] mise dans ma valise pour ne pas qu’elle la voie. Mon but, c’était de lui faire une surprise.»

«Ça a complètement scrappé ça [demande de fiançailles]», déplore M. Bessette, qui ne décolère pas contre Air Canada qu’il croit responsable de ce gâchis. «Maintenant, ma conjointe le sait, donc ce ne sera plus la même surprise que ça devait être.»

Comme si ce n’était pas assez, le couple a vécu d’autres mésaventures et voit son voyage comme «un cauchemar». Parmi celles-ci, la conjointe de M. Bessette a passé une journée à l’hôpital après avoir été très malade alors qu’elle était privée de ses médicaments qu’elle prend pour son estomac fragile, ceux-ci étant dans le bagage égaré.

Photo fournie par Marc-André Bessette

Introuvable... à Montréal

Le valise de M. Bessette ne s’est jamais rendue au Mexique pendant son voyage. De retour à Montréal mercredi, il croyait enfin pouvoir la récupérer au comptoir des bagages perdus d’Air Canada.

Hélas, «on a attendu une heure, mais le monsieur n’a rien trouvé. On nous dit de nous en aller», déplore M. Bessette.

C’est finalement samedi que la compagnie aérienne a contacté M. Bessette pour lui annoncer avoir retrouvé sa valise, au lendemain d’un courriel envoyé par Le Journal à Air Canada demandant des explications sur la situation.

«Il semble qu’il n’ait pas été dirigé correctement après l’enregistrement car il avait perdu son étiquette. Il portait malheureusement encore une ancienne étiquette d’un précédent voyage avec une autre compagnie aérienne, ce qui explique que nous ayons mis du temps à le retrouver», a indiqué dimanche Christophe Hennebelle, vice-président communications d’Air Canada, qui «regrette» l’expérience vécue par M. Bessette.

Selon lui, les erreurs de la sorte sont «rares», mais peuvent se produire. «C’est la raison pour laquelle nous recommandons à nos clients de toujours placer leurs médicaments et objets de grande valeur, notamment les bijoux, dans leur bagage de cabine», a ajouté M. Hennebelle.

«Il devrait y avoir des changements au niveau de la gestion des bagages et le contact humain, déplore de son côté M. Bessette. Je me faisais traiter comme un numéro et un montant d’argent.»