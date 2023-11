Gala de l'ADISQ : Des Cowboys Fringants émus et touchants

C’était l’année de Daniel Bélanger. Ç’a aussi été celle d’Alexandra Stréliski, Kanen et Les Cowboys Fringants. Alors que les trois premiers ont tous remporté deux Félix dimanche soir, au 45e Gala de l’ADISQ – le dernier animé par Louis-José Houde –, les Cowboys ont soulevé et ému la foule en repartant avec le trophée du Groupe de l’année.

Il était passé 22h quand le nom des Cowboys Fringants a résonné, dimanche soir, confirmant leur victoire. La foule de la salle Wilfrid-Pelletier s’est alors levée d’un bond.

Jean-François Pauzé, Marie-Annick Lépine et Jérôme Dupras se sont rendus sur la scène, accompagnés des musiciens qui les suivent en tournée. Il y avait un absent de taille : le chanteur Karl Tremblay, sagement resté chez lui avec ses deux filles.

Le combat que ce dernier mène contre le cancer a touché la province en entier. L’été dernier, le groupe s’est produit dans près d’une dizaine de festivals, marquant entre autres l’histoire avec un concert devant 90 000 personnes au Festival d’été de Québec.

En ouverture de gala, Louis-José Houde avait d’ailleurs dédié la soirée à Karl Tremblay. « J’aimerais que cette célébration soit à l’image d’un spectacle des Cowboys : digne, forte, fière et festive. »

« Je veux saluer Karl, qui est à la maison avec nos deux filles, a dit Marie-Annick Lépine. [...] Depuis 27 ans, les Cowboys, on essaie de toucher les gens, d’aller les chercher dans leur sensibilité, mais aussi leur humour. Depuis quelques mois, c’était à votre tour de nous toucher par vos mots d’une grande tendresse, vos encouragements. [...] Après 27 ans ensemble, je pense qu’on est une vraie famille. »

Bélanger étonné

Du côté des autres gagnants, Daniel Bélanger a ajouté deux autres Félix à sa belle récolte annuelle – il en avait remporté trois dans les autres galas, mercredi.

« Dans la vie, comme au hockey, on n’a pas un succès intermunicipal comme le mien sans travail. C’est pour ça que je m’étonne de recevoir ce Félix », a-t-il dit, après l’avoir emporté dans la catégorie Auteur ou compositeur de l’année.

Plus tôt dans la soirée, Bélanger nous a offert l’une des meilleures prestations du gala, avec un splendide duo au piano en compagnie d’Alexandra Stréliski. Beau clin d’œil du destin: les deux allaient plus tard être sacrés Interprètes masculin et féminin de l’année!

Alors qu’on pensait que Bélanger gagnerait aussi le Félix de la chanson de l’année, pour son accrocheuse J’entends tout ce qui joue (dans ta tête), c’est plutôt le sympathique groupe acadien, Salebarbes, qui est reparti avec les grands honneurs, pour sa dynamique Gin à l’eau salée. « C’est la première chanson qu’on a écrite ensemble, a dit Jean-François Breau. On est très fier. C’était le début d’une aventure qui continue. »

Kanen, Reno et Rivard

L’une des belles surprises de la soirée a été la « consécration » de l’artiste autochtone Kanen. La musicienne innue, de son vrai nom Karen Pinette-Fontaine, a reçu les Félix de Révélation de l’année, de même que l’Artiste autochtone de l’année. « Svp, les radios, merci » a-t-elle lancé après avoir reçu son deuxième trophée.

Par ailleurs, la décision de Ginette Reno et son équipe de vendre son album exclusivement dans les Jean Coutu a été payante. La chanteuse a vu C’est tout moi remporter le Félix de l’album de l’Année – Succès populaire. « Je remercie Jean Coutu. J’ai trouvé un ami! » a-t-elle dit dans un discours qui était à l’opposé de ce qu’elle avait déclaré à Tout le monde en parle il y a quelques jours.

Ce 45e gala a commencé de belle façon avec la catégorie Spectacle de l’année, qui est revenu à Michel Rivard. Le grand artiste a reçu son trophée des mains d’un autre grand : Robert Charlebois. Ce dernier venait de saluer le regretté Guy Latraverse, qui a cofondé l’ADISQ. Quand les légendes se rencontrent.

Louis-José sans faille

Et Louis-José Houde dans tout ça? L’animateur a une fois de plus livré une animation sans faille, sa 18e consécutive. Dans un autre excellent monologue d’ouverture, l’humoriste a notamment blagué sur Ginette Reno et Jean Coutu (« le rendez-vous des mélomanes! ») et la tarification dynamique pour Taylor Swift (« il y avait des billets à 38 000$, à ce prix-là, t’as Fred Fortin dans ta cour pendant sept ans! »). Il peut partir la tête haute. La personne qui le remplacera l’an prochain aura d’énormes souliers à chausser.