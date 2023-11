Deux couples trans vivent désormais en quatuor polyamoureux

Une autrice ontarienne, qui a annoncé en août dernier être un homme trans, et qui est en couple avec un homme devenu une femme trans, forment depuis peu un quatuor polyamoureux avec deux autres personnes transgenres, avec qui ils élèvent leur fille trans, rapporte le Daily Mail.

Il y a quelques mois, Amanda Jette Knox, une écrivaine et militante ontarienne, a annoncé sur ses réseaux sociaux vouloir désormais se faire appeler Rowan Jette Knox, annonçant du même coup son statut d’homme transgenre.

Ce dernier a ainsi marché dans les pas de sa femme Zoe qui s’appelait autrefois Mark avant de s’afficher en tant que femme trans en 2015. Un an plus tôt, leur fils Alexis avait révélé à ses parents être lui-même une fille trans, alors qu’elle avait 11 ans.

Le couple est marié depuis 1996.

Rowan a révélé en octobre dernier que Zoe et lui avaient récemment entamé une relation polyamoureuse avec un couple également trans formé de Dani et Dame.

L’auteur raconte avoir rencontré Dani l’an dernier et que les deux ont immédiatement ressenti une connexion spéciale, avant d’avouer qu’ils étaient en fait tombés amoureux. Rowan et Dani ont ensuite encouragé leur conjoint respectif à apprendre à se connaître. Zoe et Dame ont aussi rapidement développé des sentiments l’une pour l’autre.

En janvier dernier, Rowan et Zoe ont quitté leur résidence d’Ottawa pour aller vivre à Toronto avec Dame et Dani.

«Ça n’a pas pris de temps avant que nous réalisions que le fait de vivre loin les uns des autres était trop difficile», a écrit Rowan dans un article publié le mois dernier.

Le quatuor affirme vivre le grand bonheur. Dans un article pour Pink News, Rowan a affirmé que «la joie trans est contagieuse et maintenant, le monde a besoin d’en avoir davantage».