Elle éclate en sanglots après avoir survécu à une frappe israélienne

Des frappes israéliennes menées sur le site d’un camp de réfugiés dans la bande de Gaza ont fait au moins 52 morts, et les victimes collatérales des attaques se comptent par dizaines, rapporte le ministère de la Santé du Hamas.

Gravement blessée, une survivante des attaques ayant eu lieu samedi soir raconte les faits.

La dame soutient avoir perdu son mari dans les bombardements, alors que leur logement de fortune a été réduit en cendres.

«Nous étions sur le sofa, je n’ai rien vu sauf une lumière rouge et le logement qui s’effondrait sur nous [...] mes filles pleuraient et criaient pour se faire entendre par leur père [...] la Défense civile est arrivée plus tard pour nous sauver les uns après les autres», dit-elle, ajoutant que son mari est un «martyr».

AFP

La femme, qui éclate en sanglots lors de son entrevue à CNN, se trouvait dans le camp de réfugiés au moment des frappes.

Ce dernier, situé dans le centre de la bande de Gaza, se trouve à quelques kilomètres de la ville de Gaza, quasiment encerclée par les troupes israéliennes.

Tsahal assure mener ces frappes intensives dans le but d’«éradiquer» le Hamas, responsable de l’attaque terroriste du 7 octobre en sol israélien.