Le premier livre de recettes de Dom Cooks célèbre la bonne bouffe (et on vous offre 3 recettes!)

Pour Dominic Lamirande – Dom Cooks sur tous les réseaux sociaux –, cuisiner est une forme de langage pour tisser des liens avec les autres. Une façon de célébrer les moments gourmands, les réceptions du week-end comme les soupers pressés de la semaine. Tout ça avec une touche d’élégance sans jamais être compliqué. « Je propose du “glam comfort food”. J’aime prendre un plat costaud, très old fashioned, et le moderniser en ajoutant une touche de fraîcheur », explique-t-il.

On le connait sympathique et accessible dans les vidéos qu’il partage sur internet ; son livre l’est tout autant.

Même plaisir évident à partager ses recettes et ses trucs. Car c’est ainsi qu’il a appris à cuisiner. Il a appris aux contacts des autres, sa famille d’abord puis en alimentant sa passion.

« Si moi, j’ai appris, n’importe qui peut le faire. Surtout, j’espère que mon livre va outiller les gens et les inciter à la découverte ! » souligne-t-il.

Son livre fait un peu contrepoids à ceux qui proposent du « vite fait bien fait ». On y trouve des idées de repas plus festifs qui nécessitent davantage d’implication et de temps.

Pour Dominic, manger est un réconfort et un plaisir, mais cuisiner aussi. Tous les moments gourmands sont à célébrer selon lui : les grandes célébrations comme les repas du quotidien. C’est pourquoi il a divisé son livre en deux sections. D’abord, « Célébration » avec des recettes gourmandes pour 6 à 8 personnes afin de recevoir avec des plats autant réconfortants qu’innovateurs par le choix de certains ingrédients. On y trouve des suggestions de cocktails (et mocktails !), en-cas pour l’apéro, des entrées, des plats principaux et des idées de pasta party. Parfois, il suggère des options végé, d’autres fois, il ajoute une info sur un choix d’un ingrédient, mais toujours son souci est d’accompagner la préparation du repas et même prendre un peu d’avance.

Des plats du quotidien

« Il faut passer plus de temps avec ses invités, c’est important ! » précise Dominic Lamirande. La deuxième portion du livre rassemble des recettes de plats du quotidien. Et avec Dom, ce n’est pas parce qu’on cuisine que pour deux que ce qu’on mange doit être « fade ».

Il réinvente des classiques comme son spaghetti cacio e pepe à la Dom, son grilled cheese épicé ou son croque-saumon, et revisite les restes pour réduire le gaspillage avec des recettes simples et plus rapides.

Photo fournie par Camille Tellier

Mais peu importe la section où se trouvent les recettes, elles sont toujours ultracolorées. Les abondantes et alléchantes photos – toutes prises chez lui... authenticité quand tu nous tiens – le prouvent bien. Elles guident les apprentis cuisiniers, certainement, mais elles sont surtout la démonstration du désir d’ajouter de la fraîcheur dans tous les plats qu’on prépare.

« Cette touche, c’est vraiment ma signature, mon style culinaire ! Il suffit d’un détail pour que le plat change, comme des herbes, du fenouil, du citron, de la grenade, etc. », confie-t-il.

Ainsi, chacun pourra à son tour user de créativité et revisiter ses propres plats préférés. Nul doute qu’en parcourant ces 85 recettes, on aura clairement envie de lancer les invitations pour retrouver ceux qu’on aime autour d’une bonne table. Ou simplement, on aura le goût de se cuisiner un repas qui nous fera réellement plaisir. Et Dominic Lamirande pourra se dire qu’il a réussi son pari : cuisiner dans le meilleur état d’esprit... le bonheur !

Photo fournie par Camille Tellier

Facile et agréable !

Pour que cuisiner soit source de plaisir, il faut... se préparer. Dominic Lamirande a pensé à tout. Il a concocté une section, au début de son livre, intitulé « Lis-moi ! ». Le message ne peut pas être plus clair. « C’est un “tout-inclus” détaillé qui donne des infos sur les ingrédients et les outils à utiliser et qui facilitera la compréhension des recettes », précise-t-il. Aussi, pour réussir un plat, ses conseils tiennent en deux rappels importants :

« On lit la recette avant de se lancer et on mise sur la préparation des ingrédients. Une bonne mise en place facilite la réalisation de la recette ! » Voilà qui est dit ! Ainsi, on met toutes les chances de notre côté de garder notre sourire et notre plaisir avant, pendant et après... jusqu’au moment où on la goûtera enfin !

Spaghetti cacio e pepe à la Dom

Photo fournie par Camille Tellier

J’adore les pâtes cacio e pepe (aux fromages et au poivre). Cette version comporte des épinards, de la ricotta et de la soppressata, qui relève encore le goût. Un souper réconfortant en moins de 20 minutes. N’hésitez pas à ajouter du zeste de citron pour une petite touche de fraîcheur.

Portions : 2 à 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

Sel casher

250 g (8 oz) de spaghettis ou de linguines

Un filet d’huile d’olive extra vierge

50 g (1 3/4 oz) de soppressata (ou de salami tranché), coupée en dés de 2 cm (3/4 po)

1 c. à soupe de grains de poivre noir

140 g (1/2 tasse) de ricotta + pour servir

90 g (3 tasses) de jeunes épinards

30 g (1/3 tasse) de parmigiano reggiano, râpé

1 c. à thé de zeste râpé de citron, pour servir

PRÉPARATION

Porter une grande casserole d’eau salée à ébullition. Cuire les pâtes al dente, selon les indications sur l’emballage. Égoutter en réservant environ 250 ml (1 tasse) d’eau de cuisson.

Pendant ce temps, dans une poêle, à feu moyen, chauffer l’huile et rôtir les dés de soppressata 2 ou 3 minutes. Ajouter le poivre noir et une louche d’eau de cuisson des pâtes. Bien remuer et cuire à feu doux 2 minutes.

Incorporer la ricotta et les épinards, et cuire jusqu’à ce que les épinards tombent. Ajouter une autre louche d’eau de cuisson des pâtes, éteindre le feu.

Ajouter les pâtes à l’aide de pinces, puis le parmesan et remuer vigoureusement pour intégrer tous les ingrédients. Si la consistance de la sauce devient trop épaisse, ajouter une autre louche d’eau de cuisson des pâtes.

Répartir dans des assiettes de service. Poivrer, garnir d’une cuillère de ricotta et de zeste de citron, et servir immédiatement.

Croque-saumon

Photo fournie par Camille Tellier

J’ai toujours adoré le tuna melt, ce sandwich au thon classique des diners américains. Je voulais créer une version « tartine » qui me rappelle un croque-monsieur ou un sandwich au poisson scandinave. J’utilise les restes du filet de saumon au beurre noisette et au citron et je remplace la mayo par du yogourt grec. Un must pour le lunch, prêt en 15 minutes.

Portions : 2

Préparation : 15 min

Cuisson : 4 min

INGRÉDIENTS

225 g (1 tasse) de restes de saumon cuit

3 c. à soupe de yogourt grec nature

1 c. à thé de pâte de piments de Calabre

1 c. à thé de zeste râpé de citron

3 c. à soupe d’aneth frais, ciselé

1/2 c. à thé de sel casher

Poivre du moulin, au goût

2 tranches de pain blanc ou de grains entiers

40 g (1/3 tasse) de gruyère, râpé

Aneth frais, pour servir

PRÉPARATION

Préchauffer le gril du four (à broil).

Dans un bol, mélanger le saumon, le yogourt, la pâte de piment, le zeste de citron, l’aneth, le sel et le poivre. Laisser quelques morceaux de saumon intacts. Réserver.

Déposer les tranches de pain sur une plaque de cuisson et les griller au four environ 1 minute ou jusqu’à ce que le pain soit bien doré. Retourner les tranches de pain et les griller 1 minute.

Répartir la préparation de saumon sur chaque tranche de pain grillé et garnir de gruyère râpé. Griller 2 minutes au four ou jusqu’à ce que le fromage soit bien gratiné.

Garnir d’aneth et servir immédiatement.

Tajine végétarien à l’orange et au fenouil

Photo fournie par Camille Tellier

Voici une option végétarienne réconfortante à souhait pour recevoir par temps frisquet. Le mélange d’épices donne un résultat ultra parfumé et pas trop relevé. Les saveurs d’orange et de fenouil se marient à merveille avec les légumes. J’accompagne ce plat de couscous aux pistaches et à la pomme grenade (recette ci-dessous).

Portions : 6 à 8

Préparation : 45 min

Cuisson : 40 min

INGRÉDIENTS

Mélange d’épices

1 c. à thé de cumin moulu

1 c. à thé de poudre de chili

1/2 c. à thé de curcuma moulu

1/2 c. à thé de cannelle moulue

1 c. à thé de coriandre moulue

1 c. à thé de graines de fenouil

2 anis étoilés

Tajine à l’orange et au fenouil

750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes

2 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

1 oignon espagnol, haché finement

1 bulbe de fenouil de grosseur moyenne, cœur retiré, coupé en tranches de 2 cm (3/4 po)

4 gousses d’ail, râpées

2 c. à soupe de gingembre frais, râpé

2 anis étoilés (facultatif)

200 g (1 1/2 tasse) de panais (environ 2) ou de céleri-rave, pelés et coupés en morceaux de 5 cm (2 po)

100 g (2/3 tasse) de rutabaga ou de navet (1 petit navet), coupé en morceaux de 5 cm (2 po)

1 c. à thé de sel casher

200 g (1 1/2 tasse) de grosses courgettes jaunes ou vertes (environ 2), coupées en morceaux de 2,5 cm (1 po)

1 boîte de 398 ml de pois chiches, rincés et égouttés

Le zeste râpé et le jus de 1 orange cara cara

60 ml (1/4 tasse) de jus de citron

Poivre du moulin, au goût

Couscous aux pistaches et à la pomme grenade

500 ml (2 tasses) d’eau

170 g (1 tasse) de couscous

2 c. à soupe de beurre non salé, en dés

Une pincée de sel

60 g (1/2 tasse) de pistaches écalées, hachées grossièrement

35 g (1/4 tasse) d’arilles de pomme grenade

Pour servir

12 g (1/4 tasse) de coriandre fraîche, ciselée

30 g (1/4 tasse) de pistaches écalées, hachées grossièrement

Le zeste râpé de 1 citron

Sauce piquante, au choix

255 g (1 tasse) de yogourt nature

PRÉPARATION

Mélange d’épices

Dans un bol, combiner tous les ingrédients. Réserver.

Tajine à l’orange et au fenouil

Dans une casserole, à feu moyen, chauffer le bouillon de légumes et réserver en mode réchaud.

Dans une cocotte en fonte, à feu moyen, chauffer l’huile et faire revenir l’oignon, le fenouil, l’ail, le gingembre, le mélange d’épices et les anis étoilés, si désiré, de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon devienne translucide.

Ajouter le panais et le rutabaga. Mélanger jusqu’à ce que tous les légumes soient enrobés du mélange d’épices. Saler.

Verser le bouillon chaud et porter à ébullition. Laisser mijoter 20 minutes à demi couvert. Vérifier la cuisson des panais et du rutabaga en les perçant avec la pointe d’un couteau : il devrait y avoir une légère résistance. Ajouter les courgettes, les pois chiches, le jus et le zeste d’orange et le jus de citron. Laissez mijoter à feu doux 5 minutes. Réserver.

Couscous aux pistaches et à la pomme grenade