Lili-Jade T. 1: une nouvelle série jeunesse sur la protection des animaux

Le rêve de Lili-Jade est d’avoir un chaton, mais sa mère ne la trouve pas suffisamment responsable ! Elle décide donc de devenir bénévole à la SPCA et de tenir un journal relatant son expérience. L’autrice Audrée Archambault écrit sur une cause qui lui tient à cœur : la protection des animaux.

Photo fournie par Les éditions de la Bagnole

Votre nouvelle série Lili-Jade est inspirée de votre propre travail à la SPCA de Montréal. Qu’est-ce qui vous a menée à y travailler ?

Le bien-être animal est une cause qui me tient à cœur depuis que je suis toute petite. Un poste s’est ouvert au département des communications à la SPCA et j’ai été très chanceuse qu’on m’y accueille ! Mon travail était de créer du contenu pour raconter ce qui se passe au refuge, ce qu’ont vécu les animaux qui viennent d’arriver, comment on s’occupe d’eux, etc. C’était le meilleur des deux mondes : écrire, tout en aidant les animaux.

Comme vous, Lili-Jade, l’héroïne de votre histoire, est une grande amoureuse des animaux.

Lili-Jade est une jeune fille déterminée. Quand elle veut quelque chose, elle va faire ce qu’il faut pour arriver à l’obtenir. Dans ce cas-ci, elle veut absolument un chaton ou un chiot, mais ses parents ne veulent pas. Elle trouvera donc un moyen pour peut-être arriver à ses fins ! Lili-Jade est aussi gaffeuse, car elle est un peu stressée et anxieuse, comme moi. Ça crée toutes sortes de situations vraiment cocasses qui rendent ses plans un peu moins faciles à réussir...

L’histoire est rédigée sous forme de journal ; de magazine avec une foule de photos et d’illustrations. Une superbe présentation amusante et colorée !

L’illustratrice, Simone Duchesne, a fait un travail exceptionnel. Le fait d’avoir de vraies photos à l’intérieur du texte, ça rend le livre unique. En ajoutant une touche de couleurs, ça donne l’impression de plonger dans la tête de Lili-Jade.

Avec cette série, souhaitez-vous démontrer l’importance de se tourner vers les refuges d’animaux pour adopter un animal ?

Tout à fait ! C’est un des messages que je veux vraiment passer. L’importance d’adopter en refuge et de ne pas acheter en animalerie... Sans vouloir le marteler dans le livre, c’est ce que j’espère faire comprendre aux lecteurs. Leur faire réaliser qu’il y a des centaines d’animaux dans les refuges qui attendent juste d’avoir une seconde chance, une autre famille pour les aimer.

Selon vous, y a-t-il un animal méconnu qui gagne à être découvert ?

Un animal qu’on connaît, mais dont je crois qu’on a besoin de réellement connaître ses besoins, c’est le lapin. Beaucoup de gens pensent que le lapin peut seulement vivre dans une grande cage posée à terre dans le salon, alors qu’il a besoin d’un grand espace et qu’il peut vivre un peu comme un chat. Le lapin est souvent très propre, il a sa litière et il peut rester en liberté dans la maison.