Manifestation pro-Palestine: des graffitis sur la nouvelle Maison Radio-Canada

La nouvelle Maison Radio-Canada a été victime de vandalisme samedi au terme d’une manifestation pro-Palestine.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Manifestations pro-Palestine: des milliers à Québec et à Montréal à réclamer un cessez-le-feu immédiat

Des graffitis rouges ont été faits sur l’édifice qui héberge les studios de la société d’État. Des images de la scène ont été partagées sur Instagram en fin de journée samedi par la page Montreal4Palestine.

Les vandales demandent ainsi au média canadien de qualifier de «génocide» les gestes d’Israël avec des graffitis sur lesquels on peut notamment lire «Justice for journalists in Gaza» (Justice pour les journalistes à Gaza) et «Call it genocide» (Appelez ça un génocide).

Dimanche matin, les dégâts avaient été nettoyés, comme a pu le constater TVA Nouvelles.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), un individu a été arrêté et identifié. L’enquête est toujours en cours et des images de vidéos de caméras de surveillance devront être visionnées.

«Dans le cadre de la manifestation d’hier, plusieurs événements ont été signalés, dont un événement qui se serait produit vers 17h près du bâtiment bien connu au coin de l’Avenue Papineau et du boulevard René-Lévêque. Un individu a été arrêté pour des méfaits et le dossier est toujours sous enquête», a déclaré Jeanne Drouin, porte-parole du SPVM.

Rappelons que plusieurs milliers de personnes se sont rassemblés à Montréal et à Québec afin d’apporter leur soutien à la Palestine et de réclamer un «cessez-le-feu immédiat» dans la bande de Gaza.