Salade de chou coréenne toute simple à faire

Quoi de mieux qu’une magnifique salade de chou crémeuse, mais NON TRADITIONNELLE ? À base de piment Gochujang et de coriandre, cette recette est l’une des préférées de notre chef. Ce condiment de piment fermenté apporte l’umami dans la salade avec le côté sucré des carottes et l’aspect floral de la coriandre. Ce plat est parfait pour accompagner une viande grillée au parfum asiatique ou même pour garnir un sandwich Banh Mi.

► Cliquez sur ce lien pour consulter la version détaillée de la recette.