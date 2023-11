Un carrousel à la droite de Suzuki et Caufield: une chance maintenant pour Slafkovsky

Il y a chaise enviable sans véritable propriétaire en ce début de saison chez le Canadien. Cette chaise est celle à l’aile droite du premier trio en compagnie de Nick Suzuki et de Cole Caufield.

Juraj Slafkovsky a reçu la dernière audition à la droite du premier trio. À son premier match à cette position contre les Blues de St. Louis, Slafkovsky a marqué un premier but.

S’il a marqué son but en supériorité numérique, le Slovaque a atteint des sommets personnels cette année avec quatre tirs (trois à égalité numérique) et un temps de jeu de 18 min 06 s.

Dans un match où il y avait peu d’éléments positifs, Martin St-Louis a offert une bonne note à son jeune ailier de 19 ans.

«Slaf a joué un bon match, a noté St-Louis. Il est l’un des trucs positifs. Il n’avait pas l’air inconfortable. Je suis heureux pour lui, il a marqué un but. Je ne suis pas surpris, il est un bon joueur de hockey.»

«C’était bien, j’ai aimé son match, a renchéri Suzuki. Il se battait, il réalisait des jeux et il décochait des tirs. Nous savons qu’il a du talent. Je crois qu’il peut devenir un bon complément pour Cole et moi.»

Dans le vestiaire de l’équipe adverse à St. Louis, Suzuki a également décrit avec les médias sur place le but de Slafkovsky comme une sorte de libération.

«Il vient de perdre un poids important qu’il traînait sur son dos, a-t-il dit. Quand tu marques un but, tu te sens bien mieux. J’imagine qu’il y aura un effet domino pour lui.»

Un troisième joueur

Josh Anderson a ouvert la saison à l’aile droite du 14 et du 22. Après deux matchs, il a donné le flambeau à Rafaël Harvey-Pinard.

Du troisième match au dixième match, Harvey-Pinard et Anderson ont encore alterné à l’aile droite du premier trio. Une blessure au bas du corps du Québécois lors du match contre les Coyotes à Tempe a forcé St-Louis d’y aller d’un autre essai en y allant avec Slafkovsky.

Si Harvey-Pinard a apporté sa fougue habituelle aux côtés des deux canons de l’équipe, il était encore à la recherche d’un premier but cette saison avant de se blesser. À cinq contre cinq, il est l’ailier qui a passé le plus de temps avec Suzuki et Caufield cette saison avec plus de 60 minutes.

À l’image du 49, Anderson n’a toujours pas touché la cible cette saison. Le gros numéro 17 n’a qu’une petite passe. Pour sa part, il a passé près de 45 minutes à l’aile droite du premier trio.

Slafkovsky a maintenant une chance en or. À lui de la saisir. S’il n’y parvient pas, on finira par voir Alex Newhook ou Sean Monahan à l’aile droite du premier trio.