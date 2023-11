Une conjuration: un trio solide

Bien qu’imaginative et basée sur des personnages historiques, la pièce Une conjuration demeure une œuvre cérébrale qui manque de moments forts à l’Espace Libre.

Écrite par Alexis Martin, cette proposition critique l’utilitarisme, sans toutefois susciter une réflexion assez puissante pour compenser l’absence d’un récit captivant.

Ce spectacle présente la rencontre entre l’écrivain et philosophe français George Bataille et son compatriote le peintre André Masson lors de la création de la revue Acéphale en 1936. Les deux hommes dénoncent le matérialisme et le fait que les humains sont réduits à leur utilité.

Les deux protagonistes s’attaquent entre autres au monde du travail, au capitalisme et à la montée du fascisme. Ces prises de position s’expriment par des envolées philosophiques ainsi que par des explications quant à leurs démarches pour concevoir ce pamphlet. Elles se font aussi à travers des allégories, notamment en puisant dans la mythologie grecque avec la légende d’Ariane et du Minotaure.

Mise en scène réussie

La forme de ce spectacle est sans doute l’un de ses aspects les plus intéressants. Tout d’abord, les spectateurs sont assis sur de simples chaises en bois, formant un énorme cercle couvrant la grande salle quasiment vide du théâtre. Une table est disposée au centre dans ce qui représente l’atelier du peintre Masson, interprété par Maxim Gaudette. Le public est donc au même niveau que les acteurs, tout près d’eux.

Il y a aussi le recours à des projections vidéo bien maîtrisées qui permettent de voir des œuvres de Masson et de sentir le processus de création prendre vie. Des bandes audio et d’autres procédés scéniques viennent enrichir cette brillante mise en scène de Daniel Brière.

Les deux hommes sont entourés d’une amie, incarnée par Catherine De Léan. Le trio est solide, mais le texte ne les amène pas tellement à puiser au fond d’eux-mêmes pour faire jaillir de fortes émotions.

Bien qu’instructive et ingénieuse en nous faisant ainsi connaître ces deux intellectuels, cette pièce laissera sur leur faim ceux à la recherche d’une trame stimulante. Sur le plan des idées, le discours s’éparpille trop pour convaincre que la quête de la beauté, de la grâce et de la liberté est tout aussi valable que l’atteinte de l’utilité.

♦ Une conjuration est présentée jusqu’au 10 novembre à l’Espace Libre.



Une conjuration ★★★☆☆