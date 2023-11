Accident de voiture: ce cascadeur de Marvel perd la vie avec trois de ses enfants

Un cascadeur de film qui avait effectué ses prouesses pour divers film de Marvel dont «Black Panthers» et «Avengers» a perdu la vie aux côtés de trois de ses cinq enfants lors d’un accident de voiture survenue le soir d’Halloween.

«Tous ceux qui l'ont connu et rencontré savent à quel point Taraja était spécial. Il avait une profonde capacité d’amour et aimait ses enfants plus que tout. Il adorait les arts martiaux, ses motos et tout ce qui touche au cinéma», a déploré Akili Ramsess, la mère du cascadeur, dans une publication sur Instagram, selon le «New York Post» lundi.

Le soir d’Halloween la semaine dernière, le cascadeur de 41 ans, Taraja Ramsess, aurait perdu la vie dans une collision avec un semi-remorque en panne sur le bord de la route en Géorgie, a poursuivi le journal américain.

Ce dernier prenait alors place à bord du véhicule avec ses cinq enfants, selon ce qu’auraient rapporté les autorités et la famille.

Le cascadeur ainsi que sa fille de 13 ans, Sundari, et son jeune bébé Fugibo auraient été déclarés morts sur les lieux, tandis que son jeune fils aurait été transporté d’urgence en centre hospitalier, où il aurait succombé plus tard à ses blessures, selon ce qu’aurait indiqué la famille à «Variety».

Ses deux autres filles auraient quant à elles survécu à la collision, selon les autorités.

Le quadragénaire avait travaillé sur le plateau de divers films pour la compagnie Marvel, dont «Black Panther», «Avengers: Endgame» et «Avengers: Infinity War», mais également pour les films «Suicide Squad» et «Creed III», paru cette année, selon le «NY Post».