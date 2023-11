Allemagne: indignation après le projet d'une école de renoncer au nom d'Anne Frank

Le projet d'un jardin d'enfants de renoncer au nom d'Anne Frank a provoqué l'indignation lundi en Allemagne, le comité d'Auschwitz criant son effroi «en ces temps de renouveau de l'antisémitisme».

Face aux nombreuses réactions de colère, la municipalité de Tangerhütte (à l'ouest de Berlin, dans l'ex-RDA) a fait savoir lundi sur son site internet qu'«une décision sur le changement de nom n'était pas à l'ordre du jour».

«Les discussions», commencées au début de l'année en même temps que la modernisation du jardin d'enfants, «se poursuivent», a précisé la municipalité.

Ni le maire, ni la directrice du jardin d'enfants n'étaient joignables pour répondre aux questions de l'AFP.

Selon le journal local «Magdeburger Volkstimme», la directrice du jardin d'enfants, Linda Schichor, estimait que l'histoire d'Anne Frank était difficile à comprendre pour de petits enfants.

Cachée des nazis pendant deux ans aux Pays-Bas, Anne Frank a écrit son célèbre journal, l'un des récits les plus marquants de l'Holocauste, avant de périr dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en 1945.

D'après «Magdeburger Volkstimme», la directrice du jardin d'enfants estimait que des parents issus de l'immigration ne comprenaient pas ce nom. «Nous voulions quelque chose qui n'ait pas de connotation politique», affirmait Mme Schichor.

Une décision soutenue, selon ce même journal, par le maire de la ville, Andreas Brohm, sans étiquette.

Mais le projet de rebaptiser l'école a été notamment fustigé par le Comité Auschwitz, son vice-président exécutif, Christoph Heubner, qualifiant d'«idiots» les arguments avancés, dans une lettre ouverte au maire et aux responsables du jardin d'enfants.

«Si l'on est prêt à balayer sa propre histoire aussi facilement, précisément en ces temps de montée de l'antisémitisme et de l'extrémisme de droite, et si le nom d'Anne Frank est perçu comme inapproprié dans l'espace public, on ne peut que s'inquiéter sur la culture de mémoire dans notre pays», a martelé M. Heubner.

L'organisation «Miteinander» (Ensemble), qui combat depuis des années dans la région de Saxe-Anhalt (où se trouve Tangerhütte) le racisme et l'antisémitisme, a qualifié le changement de nom de «mauvais signal».

Sur X, le responsable des conservateurs (CDU) de Saxe-Anhalt, Sven Schulze, a affirmé que son parti «ne voterait évidemment pas pour un changement de nom du jardin d'enfants Anne Frank».