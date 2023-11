Brigitte Le Pailleur: 150 000$ d’amendes pour une courtière «malhonnête»

Une courtière immobilière de Montréal avec 38 ans d’expérience devra payer 150 000$ d’amende et sera suspendue durant 180 jours pour s’être placée en situation de graves conflits d’intérêts à trois reprises.

• À lire aussi: Proprio de «mauvaise foi»: il profite d’un incendie pour expulser un sinistré et créer un logement de luxe

• À lire aussi: Courtage illégal: poursuite pénale et ordonnance de blocage prolongée contre un individu de Lac-Sergent

«Parmi les facteurs aggravants, la courtière fautive a réalisé un bénéfice de plus de 500 000$ sur le dos de personnes vulnérables qui ont subi un préjudice financier important», révèle une décision rendue il y a une semaine par le Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ).

Brigitte Le Pailleur, dirigeante de l’agence immobilière «Le Pailleur» sur Le Plateau-Mont-Royal, a été reconnue coupable de trois chefs d’accusation et devra donc payer la sanction maximale de 50 000$ pour chacun d’entre eux.

En résumé, elle a tenté d’acheter en 2018 un triplex directement à des vendeurs qui lui avaient confié sa mise en vente par un contrat de courtage.

«Mme Le Pailleur exerçait ses activités de courtage immobilier, elle a immédiatement flairé une bonne affaire ainsi que la vulnérabilité de ses clients. Il s’en est suivi une série d’infractions continues et préméditées», peut-on lire dans le document juridique.

Dans la vidéo ci-dessous, voyez Brigitte Le Pailleur vanter ses services et son agence à Montréal :

Une bonne leçon

Parmi les faits reprochés, la courtière de 71 ans a obtenu «des informations stratégiques de vendeurs» et n’a pas fait la mise en marché d’une propriété sur Centris «en violation de son contrat de courtage».

Photo tirée de la page Facebook nommée Agence immobilière Le Pailleur

«Par la suite, alors que son contrat de courtage était toujours en vigueur, elle a fait une offre d’achat verbale à ses clients tout en négociant directement les modalités et conditions de la vente avec ceux-ci», déplore le Comité de discipline.

Finalement, Brigitte Le Pailleur a été condamnée puisqu’elle n’a pas conseillé objectivement ses clients pour qu’ils puissent être représentés par un courtier immobilier de leur choix.

«Nous sommes satisfaits de la décision, car elle incarne réellement notre volonté de bien protéger le public, en plus d'envoyer un message dissuasif aux courtiers immobiliers qui ignorent l'interdiction de se placer en situation de conflit d'intérêts pourtant maintes fois répétée et sanctionnée par les tribunaux», a commenté Me Caroline Champagne, vice-présidente Encadrement, de l'OACIQ.

Elle risque de recommencer

Le Comité disciplinaire a aussi reconnu que la septuagénaire était à risque de reproduire ces «gestes malhonnêtes» dans le futur.

Capture d'écran du site web lepailleur.com

«Nous avons plaidé que la courtière immobilière n'a pas pris conscience de la gravité des actes qu'elle a posés et que le risque de récidive est très élevé, puisqu'elle demeure en désaccord avec les conclusions du comité de discipline, même après avoir été reconnue coupable», a expliqué Me Champagne.

Plus de détails suivront.