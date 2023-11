Martin St-Louis compare Juraj Slafkovsky à un itinéraire Waze

Aux yeux de certains, la progression de l’attaquant Juraj Slafkovsky ne se déroule pas assez rapidement chez le Canadien, mais pour l’entraîneur-chef Martin St-Louis, les critiques désobligeantes à l’égard du Slovaque constituent le dernier de ses soucis et à ses yeux, il importe qu’il arrive à destination dans le cadre de son développement.

Questionné lundi par les journalistes, soit deux jours après que le principal concerné eut finalement marqué un premier but en 2023-2024, le pilote y est allé d’une longue analogie pour insister sur la patience. Rien n’est perdu pour Slafkovsky, au contraire, estime-t-il.

«Les gars, vous utilisez [l’application] Waze quand vous allez quelque part? Vous indiquez votre adresse et lorsque vous allez à un endroit intéressant, ça vous dit combien de temps il faudra pour vous rendre et le nombre de milles à parcourir. Puis, vous vous retrouvez dans la congestion. Qu’arrive-t-il à votre heure d’arrivée? Ça monte ou ça descend? Allez-vous tourner en rond ou continuer? Vous continuez», a-t-il imagé.

«Si vous ratez une sortie, allez-vous devenir frustrés et retourner à la maison? Ou allez-vous emprunter un autre itinéraire pour vous diriger vers la destination? [...] Je vis de la même façon et c’est ce que nous faisons avec "Slaf". Il s’en va vers un lieu magnifique. Nous ne savons pas combien de temps il nécessitera avant d’arriver et parfois, il y a de la congestion. Il ne peut se décourager devant cela. À certains moments, vous manquez la sortie, mais vous retrouvez votre chemin. [...] Ce n’est pas facile pour un jeune de 19 ans, mais nous essayons de l’aider avec cela.»

St-Louis explique

Pourquoi avoir promu Slafkovsky sur le premier trio samedi dernier face aux Blues, à St. Louis? L’instructeur aurait pourtant pu le faire plus tôt : le trio formé de Slafkovsky, Alex Newhook et Josh Anderson était au neutre depuis un bon moment.

Aussi, St-Louis s’est étendu, lundi, sur les raisons qui l’ont poussé à finalement prendre cette décision. D’abord, la blessure subie par Rafaël Harvey-Pinard combinée au retour au jeu de Christian Dvorak a eu pour effet de ramener Newhook à l’aile.

«Parfois, les choses arrivent pour une raison. C’était une question de "timing". Ce qui a rendu ma décision plus facile [aussi], c’est le jeu défensif de Slafkovsky. Tu affrontes de meilleurs joueurs quand tu es jumelé à Suzy et Cole. Tu dois être responsable et il l’a été.

«Pour un joueur de 19 ans, défensivement, il a été très fiable.»

Slafkovsky n’a d’ailleurs pas raté son audition. Le gros attaquant a été très impliqué sur le plan offensif, terminant la rencontre avec quatre tirs.

