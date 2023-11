Cette entreprise québécoise de meubles locaux nous dévoile les secrets de sa réussite

Depuis sa fondation en 1951, Maison Bureau et Bureau, une entreprise familiale établie à Sherbrooke embrasse une vision admirable, celle d’offrir des meubles durables qui proviennent majoritairement du Québec et du Canada.

Le succès d'une entreprise repose sur de nombreux facteurs. Plongez dans les coulisses de cette entreprise locale pour découvrir les secrets de sa réussite.

1. Mettre l’achat local au cœur de ses priorités

Crédit: Maison Bureau et Bureau

Le Québec est le berceau de nombreuses entreprises qui se distinguent par leur engagement envers la communauté locale et leur responsabilité environnementale. Maison Bureau et Bureau n’y fait pas exception: au fil des ans, elle a mis un point d’honneur à placer l’achat local au cœur de son plan d’affaires.

En effet, l’entreprise privilégie principalement des collaborations avec des fabricants québécois et canadiens, tels que Palliser et Elran, afin d’encourager la consommation responsable et de réduire l’empreinte carbone. Cette démarche témoigne sa volonté d’offrir des matériaux de première qualité, dont les méthodes de fabrication sont durables.

2. Proposer une approche plus personnalisée

Le succès de Maison Bureau et Bureau repose aussi sur ses valeurs familiales. Aujourd’hui, c’est la quatrième génération de la famille Bureau qui prend les rênes de l’entreprise, fondée il y a plus de 70 ans par Ernest Bureau et son neveu, Hertel Bureau.

Ce legs générationnel renforce leur volonté d’offrir un service personnalisé et de qualité, où chaque client est accueilli et servi comme un membre de la famille. D’ailleurs, les consultants en ameublement s’assurent de la satisfaction du client grâce à l’excellence du service après-vente.

3. Écouter attentivement les besoins de sa clientèle

Crédit: Maison Bureau et Bureau

L’entreprise Maison Bureau et Bureau se distingue par sa capacité à s’adapter aux besoins et aux goûts de sa clientèle, en offrant un service sur mesure qui permet de concevoir ou de personnaliser un meuble. Cette offre permet de choisir les matériaux, les finitions, les dimensions et la couleur d’un meuble.

Les conseillers assistent avec professionnalisme le client tout au long du processus, de la conception du meuble jusqu’à sa livraison.

4. Offrir une sélection de meubles qui va au-delà des attentes

L'entreprise continue de s'agrandir en proposant une vaste gamme de meubles et d'articles de décoration pour toutes les pièces de la maison, allant du salon à la salle à manger, en passant par le bureau et la chambre.

Malgré sa croissance au cours des années, elle demeure fidèle à ses valeurs, offrant des meubles de qualité, qui suivent les tendances actuelles et respectent l’environnement.

Meublez votre maison en toute confiance grâce à leur grande sélection d’articles:

Le matelas idéal pour des nuits réparatrices

Crédit: Maison Bureau et Bureau

On retrouve une grande sélection de matelas, offrant un support ferme ou moelleux et conçu en mousse mémoire ou en latex.

En magasin, un conseiller en ameublement pourra vous guider vers de meilleures nuits de sommeil, en vous proposant des matelas de haute qualité, offerts parmi plusieurs marques reconnues et appréciées.

Le fauteuil auto-souleveur pour une meilleure qualité de vie

Crédit: Maison Bureau et Bureau

Les fauteuils auto-souleveurs sont conçus pour aider ceux et celles qui ont des limitations physiques à se lever en toute sécurité. Offerts dans une grande variété de tailles, de matériaux et de fonctionnalités, ils répondent à tous les goûts et s’intègrent à tous les décors.

Le système motorisé du fauteuil, combiné au confort du siège, permet d’améliorer la qualité de vie de tous ceux et celles qui en ont besoin.

Le divan parfait pour rehausser votre décor intérieur

Crédit: Maison Bureau et Bureau

Lorsque vient le temps de faire la sélection d’un divan pour le salon, chaque détail compte, en commençant par le choix du revêtement, la taille et le style, soit modulaire ou sectionnel.

Puisqu’il s’agit d’un investissement durable, qui vous accompagnera pendant plusieurs années, vous pouvez bénéficier des conseils des consultants en ameublement de Maison Bureau et Bureau.

Le fauteuil inclinable pour des moments mémorables à la maison

Crédit: Maison Bureau et Bureau

Que vous soyez à la recherche d’un fauteuil pivotant, berçant ou motorisé, de grandes marques, telles que Elran et Palliser, sont offertes dans un grand choix de couleurs et de styles. Chaque fauteuil inclinable possède sa signature, il suffit de trouver celle qui correspond à la vôtre!

Découvrez la vaste gamme de meubles et d'articles de décoration pour la maison, choisie minutieusement par Maison Bureau et Bureau, pour respecter vos plus hauts standards de confort, de style et de qualité.