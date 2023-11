Connor McDavid est franchement tanné de perdre

La plus récente défaite des Oilers d'Edmonton aux mains des Predators de Nashville n’a pas aidé à diminuer la frustration du capitaine Connor McDavid.

Même si son effectif n’a pas tellement changé depuis qu’elle a accumulé 109 points la saison dernière, la formation albertaine peine à coller les victoires en ce début de campagne dans la Ligue nationale de hockey.

«C’est une mort à petit feu. C’est du moins ce à quoi ça ressemble, a imagé l’Ontarien après le revers de 5 à 2 des siens au site NHL.com. Nous commettons une seule erreur et nous en payons la note. Une autre petite erreur et cela cause un effet boule de neige. C’est difficile de toujours tirer de l’arrière.»

Après 10 rencontres, les Oilers n’ont signé que deux victoires, s’inclinant à huit reprises, dont une fois en prolongation. Leur seul triomphe à domicile a été acquis au Commonwealth Staduim 5 à 2 contre les Flames de Calgary lors de la Classique Héritage.

Edmonton éprouve des ennuis dans sa zone, occupant le 30e rang de la Ligue nationale pour la moyenne de buts encaissés avec 4,10.

«Nous avons de la difficulté partout sur la patinoire », a ajouté le joueur de centre.

En plus de ses problèmes défensifs, la troupe de l’entraîneur Jay Woodcroft peine à trouver le fond du filet. Sa moyenne de 2,70 buts par duel lui vaut le 23e échelon du circuit Bettman, à égalité avec les Islanders de New York.

Les canons refroidissent

L'année dernière, Edmonton a eu le luxe de compter sur les deux meilleurs pointeurs de la campagne : Connor McDavid, qui a récolté 153 points, et Leon Draisaitl, qui en a pour sa part accumulé 128.

Jusqu’à maintenant en 2023-2024, les deux joueurs n’offrent pas une production aussi importante que pendant la saison précédente.

Ayant dû manquer deux rencontres à cause d’une blessure au haut du corps, le capitaine compte 10 points. L’Allemand a quant à lui inscrit son nom sur la feuille de pointage à 13 reprises en 10 parties. En prenant en compte qu’ils pourront demeurer en santé jusqu’au mois d’avril, ce sont vers des totaux de 100 et 107 points qu’ils se dirigent, soit bien loin de leur récolte de 2022-2023.

«Je pourrais être meilleur, je ne suis pas au niveau de jeu que j’attends de moi-même», a dit McDavid, qui affirme ne pas être ennuyé par une blessure.

Les Oilers entament lundi une séquence de trois matchs à l’extérieur en se rendant à Vancouver pour y affronter les Canucks.