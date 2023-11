Conquérir le cœur des Français: la mission de Destination Québec cité!

Destination Québec cité s’apprête à s’envoler pour la France afin de rencontrer divers acteurs du milieu touristique et des médias pour mettre de l’avant les charmes de la grande région de Québec et ses belles activités hivernales.

En sachant que la France est le marché outre-mer le plus important pour Québec, en termes de dépenses touristiques (plus de 40% sur l’ensemble des marchés internationaux), cette mission vise à marquer les esprits et à convaincre les Français de choisir la région comme destination hivernale.

Un intérêt en forte et constante augmentation

Crédit: Destination Québec cité

Les plus récentes données démontrent que depuis la sortie de la pandémie, le nombre de touristes français à visiter la région de Québec est loin de s’essouffler.

Fait intéressant: ces derniers sont plus enclins à venir au Québec pendant la saison hivernale et à parcourir une plus grande variété de régions touristiques lors de leur voyage dans la province.

Une campagne de séduction axée sur la beauté du Québec en hiver

Diffusée notamment en téléconnectée sur le réseau TF1, sur YouTube et sur Teads, la campagne publicitaire «Cet hiver, tombez en amour avec la neige» se décline en plusieurs formats vidéo. À cette campagne s'ajoutent également des partenariats de contenus sur les plateformes de GEO et Urbania France.

Cette campagne contribue également à mousser les liaisons aériennes directes offertes entre Québec et Paris, tout en positionnant davantage le fait que la ville de Québec est la capitale de l’hiver avec son atmosphère féérique et authentique.

Une mission en France suivie d’une tournée de familiarisation

Crédit: Destination Québec cité

À la fin du mois de novembre, Destination Québec cité posera ses valises en sol français afin d’aller à la rencontre d’agents de voyage, de tours opérateurs et de médias dans le cadre d’événements organisés dans les villes de Bordeaux et de Paris et Lille, en collaboration avec Air Transat et l'Alliance de l'Industrie touristique du Québec.

Par la suite, l’organisme accueillera quelques invités lors d’une tournée de familiarisation afin que les médias et collaborateurs français puissent tomber sous le charme de la région de Québec, de ses beaux paysages et de ses activités hivernales variées.

Une présence marquée dans les marchés de Noël européens

Crédit: Destination Québec cité

Par le biais d’un partenariat avec l’entreprise québécoise La Cabane à Mario, une référence en matière de produits d’érable et du terroir québécois en Europe, le Québec sera représenté dans plus de 20 marchés de Noël à travers le Vieux Continent.

Les différents kiosques et ambassadeurs seront habillés aux couleurs de la marque de destination et ils partageront un avant-goût de la magie de l’hiver québécois auprès de plus de 7 millions de visiteurs potentiels. Ces derniers auront également l’occasion de participer à un concours pour courir la chance de remporter un voyage à Québec.

Pour découvrir toutes les initiatives de Destination Québec cité et en apprendre davantage sur la mission en France, visitez le site Web de l’organisme.