Dépenses à l’OCPM: «Dominique Ollivier doit démissionner», dit Denis Coderre

L’ancien maire de Montréal, Denis Coderre, réclame la démission de la présidente du Comité exécutif, Dominique Ollivier, à la suite des révélations du Bureau d’enquête concernant d’importantes dépenses en voyages et réunions au restaurant de l’Office de consultation publique de Montréal (OPCM).

C’est ce que M. Coderre affirme en entrevue à LCN en commentant les informations selon lesquelles L’OPCM aurait remboursé plusieurs dépenses de Mme Ollivier, dont 17 793$ en restaurants entre 2016 et 2019.

«Dominique Ollivier, qui fait partie du club-école de Québec Solidaire, [...] n’a aucune notion de la valeur de l’argent, dit-il. Pour moi c’est clair, Aref Salem a raison, Dominique Ollivier doit démissionner.»

Selon l’ancien maire, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, doit agir si la présidente du Comité exécutif ne démissionne pas par elle-même.

«La mairesse, si elle ne fait rien, c’est qu’elle est complice de Mme Ollivier», ajoute-t-il.

Mme Plante a commenté la situation via une publication en après-midi lundi sur Instagram.

«Dominique Ollivier est une femme extrêmement professionnelle et rigoureuse en qui j’ai pleinement confiance dans le rôle de présidente du Comité exécutif, indique-t-elle. La riche expérience de Mme Ollivier et ce qu’elle apporte à la Ville de Montréal est indéniable.»

Dépenses lorsque Coderre était maire

Certaines dépenses de Dominique Ollivier, dont 10 voyages à l’étranger par avion, remontent toutefois à 2016, année lors de laquelle M. Coderre était maire de Montréal.

Ce dernier affirme qu'il n'était pas au fait de ces dépenses.

«Pas du tout, mais si j’avais été au courant, j’aurais fait la même chose que j’ai faite quand j’ai été élu avec Tourisme Montréal. Là-dessus, on ne niaise pas avec la puck, on ne peut pas nous demander de nous serrer la ceinture et de lui payer des partys d’huitres à 347$.

«Quand moi je voyageais, j’ai toujours payé mes dépenses de repas et j’ai toujours payé ma téléphonie, continue-t-il. Je demande à la Ville de Montréal de rendre publics tous les rapports de dépenses de membres des comités exécutifs et de la mairesse et de nous dire quelles sont toutes les communications entre eux autres pour voir s’ils ne se protégeaient pas derrière.»

M. Coderre doute de la pertinence de certaines missions à l’étranger effectuées par l’OCPM.

«Le Mozambique, c’est peut-être fun pour faire des safaris, mais pour de la consultation, on repassera», avance-t-il.

Malgré tout, l’ancien maire considère que l’OPCM demeure un organisme pertinent.

«Le problème ce n’est pas la pertinence de la consultation, c’est ceux qui ont dépensé à nos dépens, explique-t-il. Je connais des gens qui sont à l’intérieur comme Luc Doré. La première chose qu’il m’a dite, c’est qu’il a dépensé et que ça a été accepté. Donc qui acceptait? C’était madame Ollivier.»

État de santé

Celui qui a été maire de Montréal entre 2013 et 2017 se remet d’un AVC subi en avril dernier, et affirme avoir bien récupéré.

«Ça va beaucoup mieux, dit-il. Comme vous le voyez, je parle aussi vite qu’avant. J’avais des problèmes de motricité et d’élocution et là je suis rétabli à 98%.»

Il ferme complètement la porte, toutefois, à un retour en politique.

«C’est fini. Je ne me présenterai pas», mentionne M. Coderre.

Voyez son entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.