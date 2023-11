Depuis plus de 35 ans, La Société Alzheimer a pour mission de soutenir, toute personne concernée par la maladie d'Alzheimer, ou un autre trouble neurocognitif, et d’offrir du répit aux proches aidants

Saviez-vous que plus de 170 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble neurocognitif au Québec et que, d’ici 15 ans, ces maladies affecteront plus de 1 million de personnes au Canada? Saviez-vous qu’en moyenne, un proche aidant donne 26 heures par semaine de son temps à un proche atteint, et ce, en plus de ses obligations personnelles et professionnelles?

Du soutien

Riche d'une équipe spécialisée, dévouée et à l'affût des dernières nouvelles sur la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs, la Société Alzheimer de Québec, qui se distingue par son expertise et son approche humaniste, est la seule ressource dédiée spécifiquement à cette cause qui offre des services gratuitement dans la région de la Capitale-Nationale (Charlevoix, Portneuf, Québec). Elle joue un rôle fondamental dans la chaîne de services proposés tant aux personnes touchées par la maladie qu’à leurs proches.

Campagne DonnantDonnant

Afin de développer ses services et de mieux répondre aux besoins de sa clientèle, la Société Alzheimer de Québec compte sur la générosité des gens sensibles à cette cause. Jusqu’au 15 décembre, vous êtes invité à participer à la campagne DonnantDonnant au profit de la Société Alzheimer de Québec. Le Dr Guy Tremblay, le président d’honneur de la campagne, s’est engagé à doubler chaque don jusqu’à concurrence de 15 000 $.

Pour offrir votre soutien :

campagnedonnantdonnant.com