Gala de l’ADISQ: 5 suggestions pour la succession de Louis-José Houde

L’ère Louis-José Houde est terminée. Maintenant que le meilleur animateur de l’histoire du gala a tiré sa révérence, l’ADISQ a la lourde tâche de lui trouver un remplaçant. Le choix sera connu quelques mois avant la présentation du gala en 2024, mais d’ici là, voici quelques humbles suggestions de l’équipe du Journal.

Pierre-Yves Roy-Desmarais

Photo les archives Mario Beauregard/Agence QMI

(CB) – L’étoile montante de l’humour coche plusieurs cases. Faire des blagues est son gagne-pain, une qualité qui a souvent été recherchée chez les animateurs de l’ADISQ. Il aime la musique et en fait lui-même, un atout potentiel intéressant. En outre, ce qui ne gâche rien, il est très populaire auprès des jeunes, un public à conquérir pour l’ADISQ et les artistes qui chantent en français.

Virginie Fortin

Photo les archives Toma Iczkovits/Agence QMI

(MP) – Saviez-vous que Virginie Fortin a déjà poussé la note au sein du groupe Which Is Which? En plus de son amour pour la musique, l’hilarante humoriste et comédienne de 37 ans a prouvé à maintes reprises qu’elle est capable de brasser la cage – mention spéciale à son «hommage» chanté aux humoristes des années 90 avec Arnaud Soly au dernier Gala Les Olivier. Fort à parier qu’elle serait une successeure idéale à l’excellent Louis-José Houde!

Alexandre Barrette

Photo les archives Toma Iczkovits/Agence QMI

(SEN) – On aime Alexandre Barrette pour son humour bon enfant et taquin, jamais méchant. Encore plus populaire auprès du grand public depuis qu’il coanime Sortez-moi d’ici avec Jean-Philippe Dion, l’humoriste de 42 ans a un grand sens de la répartie et s’adapte facilement aux imprévus. Il pourrait même inviter son nouveau meilleur ami JP le temps d’un ou deux numéros.

Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques

Photo les archives Toma Iczkovits/Agence QMI

(AC) – Celui qu’on a pu voir aux côtés de Louis-José Houde lors d’une capsule Remerciements de pochettes a sans aucun doute ce qu’il faut pour divertir les téléspectateurs du Gala de l’ADISQ. Mis à part ses habits, toujours dignes des plus grands tapis rouges, son amour pour la culture et sa façon d’en faire état sur scène cadreraient très bien avec l’animation de ce rendez-vous annuel.

Roxane Bruneau

Photo les archives Mario Beauregard/Agence QMI

(CB) – Celle-là arrive du champ gauche, mais quand on s’y attarde, cette candidature a du mérite. La cote d’amour de la chanteuse auprès du public est à son zénith, elle a une personnalité attachante et elle a un formidable sens de l’humour. Quant à la possibilité qu’elle remporte des prix dans le gala qu’elle anime, ce ne serait pas du jamais-vu. On l’essaye?

Les animateurs du Gala de l’ADISQ au fil des ans